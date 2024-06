Sensacyjne plotki o Meghan Markle. Naprawdę tego żądała?!

"To nie była księżna Kate, to hologram!" Plotki nadal szaleją

Nowe, sensacyjne plotki o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Chodzi o Meghan Markle, jedną z najczęstszych bohaterek książęcych skandali. Kolejne oskarżenia wysuwa wobec żony księcia Harry'ego Tom Bower, autor nowej książki o Davidzie i Victorii Beckham zatytułowanej „The House of Beckham”. Uchyla rąbka tajemnicy w kwestii nagłego zerwania stosunków między Sussexami a Beckhamami. Przypomnijmy, że choć Victoria i David Beckhamowie byli zaproszeni na ślub Meghan i Harry'ego w 2018 roku i zdarzało im się nawet gościć Sussexów w swojej rezydencji, to książęca para nie otrzymała zaproszenia na ślub Brooklyna Beckhama z Nicolą Peltz w Palm Beach w 2022 roku.

Według autora książki Meghan zażądała od sławnej projektantki darmowych rzeczy, Pałac to zawetował

Według Toma Bowera Victoria czuła się obrażona, gdy po ślubie nie została zaproszona na uroczystą kolację dla wybranych gości. W gronie zaproszonych znalazł się choćby George Clooney i inni celebryci, ale nie ona i nie jej mąż. Dlaczego? Według autora „The House of Beckham” księżna Sussexu mogła poczuć się zbulwersowana incydentem związanym z modową działalnością Victorii. Według autora Meghan zażądała od sławnej projektantki darmowych ubrań i torebek, ale prośba ta została „zawetowana przez Pałac ze względu na sprzeczność z jego zasadami”. Kiedy z darmowych ubrań nic nie wyszło, Victoria miała pójść w odstawkę...

"W niewytłumaczalny sposób Meghan obawiała się, że Victoria za tym stoi"

Jeszcze inny scenariusz wydarzeń przedstawiało latem 2023 roku "The Sun". Gwiazdorskie pary przyjaźniły się jeszcze za czasów narzeczeństwa Meghan i Harry'ego. Książę współpracował z piłkarzem przy okazji różnych sportowych projektów, Victoria doradzała Meghan w kwestii życia w Wielkiej Brytanii. Beckhamowie gościli na ślubie Sussexów w 2018 roku, ale Sussexowie nie byli widziani na ślubie syna Beckhamów, Brooklyna Beckhama w zeszłym roku. Dlaczego? Według brytyjskich dziennikarzy od tamtej pory przyjaźń Beckhamów i Sussexów zdążyła już przejść do przeszłości. Podobno pewnego dnia książę Harry zadzwonił do Davida Beckhama z bardzo dziwnymi pytaniami. Sugerował, że Victoria Beckham ujawnia prasie szczegóły prywatnego życia Meghan. "W niewytłumaczalny sposób Meghan obawiała się, że Victoria za tym stoi. Ten pomysł, że Victoria Beckham dzwoniłaby po dziennikarzach, by dać im ciekawy temat o Meghan, jest śmieszny. Ale ona powiedziała o tym Harry'emu" - ujawnia tajemnicze źródło "The Sun". Podobno Harry uznał, że w tej sytuacji powinien wyjaśnić to sobie z piłkarzem. Rozmowa była "grzeczna, ale dziwna" i sprawiła, że sportowiec był "absolutnie wściekły" na księcia za sugestie obrażające Victorię.

Meghan Markle wanted free handbags, clothes from Victoria Beckam before snubbing her: book https://t.co/p5vkMVwx1g pic.twitter.com/rycX2u3uKs— New York Post (@nypost) June 20, 2024

