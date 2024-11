Sensacyjne wstępne wyniki wyborów w USA! Zwycięstwo Trumpa przesądzone?

Wstępne wyniki wyborów prezydenckich w USA! Przewaga Donalda Trumpa, mógł wziąć wszystkie stany kluczowe

Wygląda na to, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygra Donald Trump! Jeśli wszystko potoczy się tak, jak obecnie, to w dodatku z miażdżącą wręcz przewagą nad Kamalą Harris. Tej historycznej nocy z 5 na 6 listopada czasu polskiego spływały głosy z kolejnych amerykańskich Stanów. Niektóre rzeczy są już pewne, na potwierdzenie innych musimy jeszcze poczekać, ale przewaga kandydata Republikanów rysuje się coraz wyraźniej. Sprawdziła się zasada, ze do sondaży przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych trzeba podchodzić ze świadomością, iż część ankietowanych nie przyznaje się do wybierania Trumpa. Póki co wszystko wskazuje na to, że to właśnie kandydat Republikanów zwycięży. Zdobywa przewagę w kolejnych stanach i według niektórych modeli weźmie szturmem wszystkie tzw stany kluczowe. Praktycznie pewnym jest, że Trump wygrał wybory prezydenckie m.in. w Karolinie Północnej, na Florydzie, w Tennessee, Missouri, Mississippi, Alabamie i w Oklahomie, a Kamala Harris w Massachussetts, Connecticut, Rhode Island, Nowym Meksyku, Oregonie i w Marylandzie. Obecnie Republikanin ma zapewnionych 230 głosów elektorskich, a Demokratka zaledwie 165.

Model wyborczy New York Times pokazuje, że Trump najprawdopodobniej weźmie nie tylko te konieczne, ale wszystkie tak zwane swing states

Duży triumf odniósł Trump na Florydzie, gdzie znajduje się jego rezydencja w Mar-a-Lago. Zdobył tam aż 30 głosów elektorskich, a po podliczeniu okazuje się, że zagłosowało na niego 56 proc. mieszkańców, zaś na Kamalę Harris tylko 43 proc. W Georgii przewaga Republikanina też jest dużo większa, niż wskazywały na to sondaże przedwyborcze. Wynosi 51.9 do 47.4 proc. To nie wszystko. Model wyborczy New York Times pokazuje, że Donald Trump najprawdopodobniej weźmie nie tylko te konieczne, ale wszystkie tak zwane swing states, czyli stany kluczowe. Ze względu na skomplikowany system wyborczy w USA to właśnie zwycięstwo w tych stanach de facto przesądza o zwycięstwie ogólnokrajowym. Jak wcześniej obliczano, Trumpowi do zwycięstwa wystarczy wygrana w Pensylwanii, Karolinie Północnej i Georgii, natomiast Kamali Harris - Wisconsin, Michigan i oczywiście Pensylwania, która jest tutaj języczkiem u wagi. Tam jednak liczenie głosów będzie trwało dłużej. W rezultacie wszystko jeszcze może się zdarzyć!

Dodatkowo model NYT przewiduje teraz wygraną Trumpa we wszystkich swing state wow pic.twitter.com/rlKFjTi8Bz— Łukasz Pawłowski (@LukasPawlowski) November 6, 2024

Your vote will lead us to Greatness.Your vote will unleash a new GOLDEN AGE!Your vote will MAKE AMERICA GREAT AGAIN! GREATER THAN EVER BEFORE!VOTE TRUMP!#VotedForTrump #Election2024 pic.twitter.com/L4KGAUA7KQ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2024

