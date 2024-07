i Autor: pixabay.com

Kto będzie rządził?

Sensacyjne wyniki wyborów we Francji! Są już wstępne exit polle

Za nami druga tura wyborów parlamentarnych we Francji. Jak wskazują pierwsze sondaże, to lewica będzie najprawdopodobniej miała powód do zwycięstwa. Sojusz partii lewicowych Nowy Front Ludowy NFP według badań exit poll zdobył najwięcej głosów, pokonując tym samym obóz polityczny prezydenta Emmanuela Macrona oraz skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. NFP nie zdobyło jednak większości bezwzględnej, dlatego nadal nie wiadomo jeszcze jaki będzie kształt przyszłego rządu.