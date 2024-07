Druga tura wyborów parlamentarnych we Francji. Francuzi masowo udali się do urn

Trwa druga tura wyborów parlamentarnych we Francji

W pierwszej turze wyborów we Francji 76 kandydatów zapewniło sobie mandaty, w drugiej Francuzi wybiorą 501 deputowanych z ok. 1100 kandydatów. W ponad 400 okręgach na listach wyborczych jest dwóch kandydatów do wyboru, a w ok. 90 trzech. W pierwszej turze największe poparcie zdobyło Zjednoczenie Narodowe, partia Marine Le Pen.

Lokale wyborczy są otwarte od 8 do 18 w mniejszych miejscowościach, a w dużych miastach np. w Paryżu do 20. Po 20 będą pierwsze prognozy exit polls, a końcowe wyniki zostaną podane w nocy z niedzieli na poniedziałek. Frekwencja wyborcza w południe wyniosła 26,63 proc.

Według sondaży wybory wygra partia Zjednoczenie Narodowe, ale raczej nie powinno uzyskać większości bezwzględnej (289 miejsc). Wtedy też prawicowa partia będzie największą siłą w Zgromadzeniu Narodowym (niższa izba parlamentu), zaraz za nią sojusz partii lewicowych - Nowy Front Ludowy (145-175 miejsc według sondażu Ipsos) i centrowe partie skupione wokół prezydenta Emmanuela Macrona (118-148 miejsc). Jeszcze 57-67 miejsc przypadnie tej części Republikanów, którzy nie poparli Zjednoczenia Narodowego.

Jeśli Zjednoczenie Narodowe nie będzie w stanie utworzyć rządu - co jest możliwe - może dojść do szerokiej koalicji (od socjalistów do Republikanów), lub rząd techniczny/ekspercki działający do kolejnego rozwiązania parlamentu - najwcześniej prezydent Emmanuel Macron będzie mógł to zrobić za rok.

Po wyborach we Francji będą zamieszki?

Z racji na perspektywy wygrania skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego, służby porządkowe we Francji spodziewają się, że może dojść do niepokojów społecznych i działań skrajnej lewicy. Policja ocenia, że istnieje ryzyko stać pomiędzy radykałami z obu obozów.

Po pierwszej turze 30 czerwca policja odnotowała 37 incydentów w różnych miastach, a teraz spodziewany jest wzrost do setki. Jak podał minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin przed wyborami parlamentarnymi zarejestrowano 51 fizycznych ataków na kandydatów politycznych, ich asystentów lub działaczy partyjnych.

W związku z wyborami, w niedzielę we Francji zmobilizowano 30 tys. funkcjonariuszy.

