Wybory we Francji 2024. Wielki sukces partii Le Pen! Tak głosowali Francuzi

Wybory 2024 we Francji. Wyniki exit poll wskazują na zwycięstwo Marine Le Pen

W niedzielę, 30 czerwca we Francji odbywała się pierwsza tura wyborów parlamentarnych. Francuzi poszli do urn, ponieważ parlament został rozwiązany przez prezydenta Emmanuela Macrona po klęsce jego ugrupowania w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wygląda jednak na to, że centrowy blok związany z Macronem nie odzyskał zaufania wyborców. Według wyników powyborczego badania exit poll wybory we Francji wygrało prawicowe Zjednoczenie Narodowe.

Partia Marine Le Pen uzyskała ponad 34 proc. głosów. Drugie miejsce zajął lewicowy blok startujący pod nazwą Nowy Front Ludowy. Wynik tego ugrupowania to ponad 29 proc. Centryści związani z prezydentem Macronem zajęli dopiero trzecie miejsce z wynikiem 21,5 proc. Centroprawicowi Republikanie, reprezentujący tradycję polityczną gen. Charlesa de Gaulle'a dostali 10 proc. Poniżej dalsza część artykułu.

Wciąż nie wiadomo, czy ten wynik pozwoli Zjednoczeniu Narodowemu uzyskać bezwzględną większość i samodzielnie stworzyć rząd. Wybory we Francji są bowiem przeprowadzane w okręgach jednomandatowych. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 proc. głosów, konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury. Przechodzą do niej wszyscy kandydaci, którzy w pierwszej turze otrzymali ponad 12,5 proc. głosów w danym okręgu wyborczym.

