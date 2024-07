Polscy policjanci jadą pilnować porządku we Francji! Mowa jest o milionach ludzi

Igrzyska olimpijskie za pasem. Do Paryża przybędzie szacunkowo 13,5 miliona osób, 206 reprezentacji narodowych, w tym 15 tys. olimpijczyków oraz 45 tys. wolontariuszy. Polscy policjanci wspierać będą funkcjonariuszy francuskich w ramach wspólnych patroli na terenie Paryża, gdzie w okresie igrzysk przebywać będzie największa liczba polskich turystów i kibiców.

Dlatego potrzebni będą polscy funkcjonariusze. Pojedzie 41 funkcjonariuszy z jednostek w kraju, w tym 28 policjantów z oddziałów prewencji Policji i 13 przewodników i psów służbowych przeznaczonych do wyszukiwania materiałów wybuchowych. - Polscy policjanci pełnić będą służbę w Paryżu w różnych terminach. Pierwsza grupa 6 funkcjonariuszy wraz z psami służbowymi od 3 lipca br. jest już we Francji, gdzie dokonuje sprawdzeń pirotechnicznych obiektów olimpijskich i pozostanie tam do 12 lipca br. W dniach od 15 do 29 lipca br. wymieni ich kolejnych 7 przewodników ze swoimi podopiecznymi. Od 25 lipca do 12 sierpnia br. służbę w Paryżu pełnić będzie 19 policjantów oddziałów prewencji Policji, a następnie w dniach od 27 sierpnia do 9 września br. - 9 policjantów oddziałów prewencji Policji – wyjaśnia Komenda Główna Policji.

Igrzyska Olipmijskie 2024 w Paryżu

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie – letnie igrzyska olimpijskie, które odbędą się w Paryżu w 2024 roku wystartują 26 lipca. Wielkie sportowe święto potrwa do niedzieli, 11 sierpnia.

