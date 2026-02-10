Shakira upadła na środku sceny! Wpadka wielkiej gwiazdy

Shakira zaliczyła upadek na scenie! Wpadka gwiazdy nagrana przez fanów, wideo w sieci

Wpadka Shakiry stała się hitem mediów społecznościowych! Co się stało? Podczas jednego z koncertów w ramach światowej trasy "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" sławna kolumbijska piosenkarka zaliczyła upadek na scenie. Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór na stadionie Jorge „El Mágico” González w San Salvadorze, stolicy Salwadoru. 49-letnia gwiazda właśnie wykonywała utwór "Si Te Vas" ze swojego czwartego albumu, "Dónde Están los Ladrones?". Po ukłonie w stronę fanów ruszyła biegiem przez scenę. W pewnym momencie - bum! - artystka straciła równowagę i upadła. Nagrania z koncertu pokazują, że upadek był nagły i wyglądał groźnie. Shakira na oczach tysięcy fanów wykopyrtnęła się i przez chwilę leżała na scenie. Jak to się skończyło? Czy zdołała się pozbierać i kontynuować występ?

ZOBACZ TEŻ: Straszne plotki o nowym kochanku Shakiry! Po prostu nie do wiary

„Shakira przeżyła gorsze upadki i zawsze wstaje jak feniks z popiołów. To może zdarzyć się każdemu”

Na szczęście tak! Shakira niemal natychmiast podniosła się o własnych siłach. Zwracając się do zgromadzonych na stadionie fanów, skomentowała zdarzenie: „Auć, co za upadek!”. Koncert był kontynuowany bez żadnych przerw, a artystka nie dała zbić się z tropu. Nagranie z momentu upadku Shakira udostępniła później w mediach społecznościowych. Na Instagramie uspokajała fanów, pisząc, że „nie ma się czym martwić”, ponieważ jest „zrobiona z gumy”. Fani chwalili Shakirę za opanowanie i determinację. „Shakira przeżyła gorsze upadki i zawsze wstaje jak feniks z popiołów. To może zdarzyć się każdemu” – napisał jeden z lokalnych komentatorów. Inny dodał: „Niesamowita zwinność – podniosła się i grała dalej, jakby nic się nie stało”. Koncert w San Salvadorze otwierał środkowoamerykańską część trasy Las Mujeres Ya No Lloran. W Salwadorze Shakira zaplanowała łącznie pięć występów – dwa z nich odbyły się w miniony weekend, a kolejne zaplanowano na 12, 14 i 15 lutego. Następnie artystka pojedzie do Meksyku.

Sonda Jesteś fanem Shakiry? Od zawsze <3 jest wspaniała i utalentowana Kiedyś tak, dziś już mniej Nigdy jej nie lubiłem/lubiłam

🔥🎤 Shakira se cae… y se levanta como reina 👑✨Durante su primer show de “Las Mujeres Ya No Lloran” en El Salvador, Shakira sufrió una caída en pleno escenario, pero se levantó de inmediato y siguió el concierto con toda la energía, desatando aplausos y ovaciones del… pic.twitter.com/6Gy9gsAUfk— El Heraldo de México (@heraldodemexico) February 8, 2026

QUIZ. Ile wzrostu mają te gwiazdy? Przygotuj się na szok, jeśli tego nie wiesz Pytanie 1 z 10 Ile wzrostu ma Kylie Minogue? 152 145 185 Następne pytanie