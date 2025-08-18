Siostry syjamskie urodziły dziecko?! Sensacyjne doniesienia

Bliźniaczki syjamskie Abby i Brittany Hensel widziane z noworodkiem. Rok temu jedna z nich wzięła ślub

Najsławniejsze bliźniaczki syjamskie świata znów wywołały sensację! Tym razem pojawiły się spekulacje na temat tego, że... urodziły dziecko. Powód? Abby i Brittany Hensel z USA zostały sfotografowane z noworodkiem. Ostrożnie wkładały dziecko na tylne siedzenie czarnej Tesli na parkingu w Arden Hills w Minnesocie. Nie odpowiedziały jeszcze na zapytania amerykańskich mediów o to, czy to ich dziecko, czy może kogoś z rodziny. To oczywiście nie są jedyne pytania, które się mnożą. Przypomnijmy - 35-letnie dziś Abby i Brittany z Minnesoty mają wspólne wszystkie części ciała poza głowami. Mimo to prowadzą normalne życie, a jedna z nich w 2021 roku wyszła za mąż. Na zdjęciach ze slubu widzieliśmy Abby i Brittany w białej sukni obok pana młodego, Josha Bowlinga, pielęgniarza i weterana armii USA, który zakochał się w Abby. Ale siłą rzeczy w każdym aspekcie ich życia uczestniczy także Brittany. Dosłownie każdym. Jeśli siostry zaszły w ciążę, to kto jest matką? Jak to wygląda od strony medycznej czy prawnej? Tego jeszcze nie wiemy, podobnie jak tego, czy noworodek widziany z siostrami to w ogóle ich dziecko. Jak zauważa TMZ, Abby już jest macochą córki Bowlinga z poprzedniego związku.

Abby i Brittany Hensel to najsławniejsze bliźniaczki syjamskie świata. Już jako dzieci były gwiazdami telewizji

Dziś 35-letnie Abby i Brittany Hensel urodziły się w 1990 roku. Mają wspólne wszystkie części ciała poza głowami, a ich rodzicom powiedziano, że musieliby wybierać między córkami, by je "rozdzielić". Mają dwie ręce i dwie nogi, wspólny krwiobieg i system trawienny, wspólne narządy płciowe. Abby kontroluje prawą stronę ciała, a Brittany lewą. Bliźniaczki po raz pierwszy zwróciły na siebie uwagę świata w 1996 roku, kiedy jako dzieci pojawiły się w „The Oprah Winfrey Show”. Wkrótce dostały własny reality show w telewizji TLC o nazwie „Abby & Brittany”. Widzowie obserwowali na ekranie, jak niecodzienne siostry żyją na co dzień, jak dorastają, robią prawo jazdy, chodzą do szkoły. Dziś dorosłe kobiety pokazują swoje życie w mediach społecznościowych.

Conjoined twins Abby and Brittany Hensel spotted carrying newborn baby in Minnesota https://t.co/myA9yYFtga pic.twitter.com/p5VMzfmovs— Decider (@decider) August 16, 2025

"I have so many questions": Conjoined twins Abby and Brittany Hensel spark buzz after being seen with a newborn baby. Read more 🔗 https://t.co/tJOjSdOEpC— Bored Panda (@boredpanda) August 18, 2025

