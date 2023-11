Skandal w Hollywood! Laureat Oscara oskarżony o zdradę z facetem. Dawny asystent nie owijał w bawełnę

Był asystent twierdzi, że przyłapał żonatego Willa Smitha na seksie z facetem. Opisał, co robili, nie szczędził przytyków męskości gwiazdora!

Plotki na temat 55-letniego dziś Willa Smitha i jego żony Jady Pinkett krążą po Hollywood od lat. Raz na jakiś czas ktoś stwierdza publicznie, że laureat Oscara jest gejem, były też pogłoski o ukrywaniu homoseksualnej orientacji przez jego żonę, a nawet o tym, że oboje są swingersami, czyli wymieniają się partnerami. Teraz plotki odżyły ze zdwojoną siłą za sprawą byłego asystenta Smitha. Wygląda na to, że panowie nie rozstali się zawodowo w najlepszej atmosferze, bo niejaki Brother Bilaal postanowił udzielić wywiadu na temat dawnego gwiazdora „Facetów w Czerni”. Jak stwierdził w podcaście Tashy K, przyłapał kiedyś Willa Smitha na seksie z aktorem Duane Martinem (58 l.) w garderobie. Brother Bilaal nie szczędził widzom podcastu najmniejszych szczegółów dotyczących wielkości penisa żonatego laureata Oscara i tego, co dokładnie robił z kolegą z pewnego planu...

„Otworzyłem drzwi do garderoby Duane’a i wtedy zobaczyłem, jak Duane uprawia seks analny z Willem"

Jak opowiada dawny asystent, kiedyś szefowie produkcji polecili mu pilnie poszukać Willa Smitha, który gdzieś zniknął. „Otworzyłem drzwi do garderoby Duane’a i wtedy zobaczyłem, jak Duane uprawia seks analny z Willem. Stała tam kanapa, Will był na niej pochylony, a Duane stał, zabijając go, mordując – to było morderstwo!” - tajemniczo powiedział Bilaal. A potem wypalił, że męskość Willa Smitha jest wielkości „małego palca”. Duane Martin, obecnie rozwiedziony, był żonaty z aktorką Tishą Campbell w latach 1996–2020, tymczasem Jada Pinkett niedawno ujawniła, że od siedmiu lat ona i jej mąż są w separacji, ale rozwodu nie będzie. Duane Martin stwierdził, że nie odniesie się w żaden sposób do plotek, bo są "żenujące", a Will Smith i Jada Pinktett zapowiadają podanie asystenta do sądu.

Sonda Wybaczyłabyś zdradę? Nie, nigdy! Nie wiem, ciężko "gdybać" Tak, jeśli kocham to wybaczam

UPDATE: A representative for Will Smith says the actor is considering taking legal action following an allegation made during an interview with gossip personality Tasha K that he and Duane Martin had s*x. pic.twitter.com/8Kwl4PDCCa— Daily Loud (@DailyLoud) November 15, 2023

