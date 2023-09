Skandal w Kościele! Kardynał molestował 16-latkę?! Zgłaszają się kolejne ofiary

Co za tragedia. Nie żyje wielki gwiazdor seriali! Widzowie go kochali

Kardynał Franz Hengsbach swego czasu był ikoną Kościoła w Niemczech. Był pierwszym biskupem diecezji Zagłębia Ruhry założonej w 1958 roku i na tym stanowisku spędził 33 lata. Ponadto był założycielem Adveniat – episkopalnej organizacji niesienia pomocy Ameryce Łacińskiej, a także, jak przypomina niemiecki "Spiegel Panorama", wieloletnim niemieckim biskupem wojskowym i działaczem społeczno-politycznym na rzecz Zagłębia Ruhry. Zmarł w 1991 roku, a po dwóch dekadach pod katedrą w Essen postawiono mu pomnik.

Kardynał z Essen molestował 16-latkę? Są kolejne ofiary

Pomnik właśnie zdemontowano. W poniedziałek (25 września) wczesnym rankiem na miejscu pojawili się monterzy, którzy poluzowali uchwyt pomnika, a dźwig przeniósł go na ciężarówkę. Monument został wywieziony. To wszystko to skutek informacji, jakie pojawiły się wcześniej. Około tygodnia temu diecezja Essen ogłosiła, że ​​istnieje poważne podejrzenie , że Hengsbach wykorzystał seksualnie 16-latkę w czasie, gdy był biskupem pomocniczym w Paderborn. Jest już także oskarżony o atak na inną kobietę. Drugie z wydarzeń miało mieć miejsce w Essen. Wygląda jednak na to, że to nie koniec. Rzecznik diecezji oznajmił w poniedziałek, że wpłynęło już kilka nowych doniesień na temat przestępstw, jakich miał się dopuszczać kardynał.

"Przerażenie jest wielkie". Skandal seksualny w diecezji

Obecny biskup Essen, Franz-Josef Overbeck, wydał oświadczenie. "Przerażenie, którego doświadczam także w tych dniach, jest tak wielkie, ponieważ był on tak ważną postacią identyfikacyjną dla naszej diecezji. Ale fakty mówią teraz innym językiem, więc musiałem odpowiednio zareagować". Przeprosił też, że gdy ponad dziesięć lat temu pojawiły się pierwsze doniesienia na temat seksualnych nadużyć Hengsbacha, nie uwierzył i nie podjął żadnego działania.

Mit einem Kran wurde das Denkmal auf einen Lastwagen gehoben: Die Hengsbach-Statue steht nicht mehr am Essener Dom. Betroffenenvertreter hatten den Abbau des unter Missbrauchsverdacht stehenden Kardinals gefordert. https://t.co/WQa0loBoXL— DER SPIEGEL (@derspiegel) September 25, 2023

