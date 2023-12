Skandal w Watykanie! Kardynał skazany na pięć lat więzienia. Ogromne pieniądze w tle!

Kardynał kupił luksusową kamienicę za pieniądze dla biednych! Jest wyrok więzienia dla Giovanniego Angelo Becciu

Watykan kupił luksusową kamienicę w Londynie przy prestiżowym Sloane Avenue za 300 milionów euro - taka informacja obiegła media kilka lat temu. Jak informował tygodnik “L’Espresso”, przynajmniej część pieniędzy na zakup nieruchomości, który został dokonany w 2014 roku, pochodziło z tak zwanego świętopietrza, papieskiego funduszu charytatywnego. Wierni wpłacali pieniądze na biednych, a Watykan wydał je na kamienicę. „Świętopietrze nie jest przeznaczane tylko na działalność dobroczynną papieża, ale też na wsparcie jego posługi duszpasterskiej” - tłumaczył agencji ANSA były zastępca sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Giovanni Angelo Becciu w 2020 roku, ale to nie przekonało nie tylko wielu wiernych, ale i prokuratury. W dodatku kamienicę sprzedano po wybuchu skandalu z wielką stratą.

Nie tylko kamienica. Kardynał przelał 100 tysięcy euro na konto brata. Tłumaczył, że to działalność charytatywna

Teraz zapadł wyrok przed trybunałem Państwa Watykańskiego. Choć kardynał od początku twierdził, że jest niewinny, został skazany na 5 i pół roku więzienia za nieprawidłowości finansowe. Prokuratura żądała siedmiu lat. Inni spośród dziewięciu innych osób, które zasiadły na ławie oskarżonych, słyszały wyroki pozbawienia wolności od 3 do 7 lat. Był wśród nich finansista Gianluigi Torzi, ktory został skazany na 6 lat więzienia. Kardynał został skazany nie tylko za sprawę kamienicy. Oskarzono go również o to, że przelewał pieniądze z konta Sekratariatu Stanu na konta swojego brata. Hierarcha przekonywał, że ta kwota - 100 tysięcy euro - trafiła na cele charytatywne.

Breaking news: Cardinal Giovanni Angelo Becciu found guilty of embezzlement and sentenced to more than five years.Once seen as a possible future pope, the 75-year-old Italian was the first cardinal to be tried by the Vatican’s criminal court. https://t.co/dJH6kN93qJ— The Washington Post (@washingtonpost) December 16, 2023

