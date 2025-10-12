Skandal w Watykanie. Wskoczył na ołtarz i zdjął spodnie. Nie uwierzycie, co zrobił później!

W piątek (10 października) w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie doszło do skandalicznego incydentu, który wstrząsnął zarówno wiernymi, jak i turystami odwiedzającymi to jedno z najświętszych miejsc chrześcijaństwa.
Według relacji włoskich mediów, mężczyzna zdołał przedostać się przez zabezpieczenia i ominąć bramki obrotowe, by następnie zbliżyć się do głównego Ołtarza Konfesji, znajdującego się bezpośrednio pod monumentalnym baldachimem autorstwa Gian Lorenzo Berniniego. Ta barokowa konstrukcja z brązu, pochodząca z XVII wieku, jest jednym z najcenniejszych dzieł sztuki sakralnej na świecie.
To właśnie tam intruz zaczął zachowywać się w sposób obsceniczny. Jak podaje „Corriere della Sera”, mężczyzna obnażył się, dokonywał nieprzyzwoitych czynów i oddał mocz, czym wywołał ogromne oburzenie wśród setek obecnych w świątyni osób.
Świadkowie zdarzenia nie kryli szoku, a wielu z nich próbowało dokumentować incydent telefonami, zanim służby porządkowe zareagowały. Żandarmeria Watykańska, która czuwa nad bezpieczeństwem w bazylice, natychmiast rozpoznała sprawcę po jego ubiorze i błyskawicznie go obezwładniła. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna wykazywał oznaki niezrównoważenia psychicznego, co mogło tłumaczyć jego zachowanie.
Obsceniczne czyny w Bazylice Świętego Piotra
To nie pierwszy incydent w Bazylice Świętego Piotra. W lutym tego roku inny mężczyzna wtargnął na ołtarz i zaczął go demolować. Na nagraniu, które wóczas pojawiło się na platformie X, widać, jak mężczyzna wskakuje na ołtarz, ściąga obrus i zrzuca świeczniki. Ochrona bazyliki Świętego Piotra szybko go obezwładniła. Incydent miał miejsce w momencie, gdy w bazylice przebywało wiele osób. − Mężczyzna został zatrzymany przez żandarmerię watykańską i przekazany włoskim władzom − mówił dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.
Skandal w Watykanie. Co na to Papież Leon XIV?
Watykańskie media poinformowały, że o piątkowym incydencie został poinformowany Papież Leon XIV. Na razie nie wiadomo, czy głowa Kościoła Katolickiego odniosła się do tego skandalu.