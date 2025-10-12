Skandal w Watykanie. Wskoczył na ołtarz i zdjął spodnie. Nie uwierzycie, co zrobił później!

W piątek (10 października) w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie doszło do skandalicznego incydentu, który wstrząsnął zarówno wiernymi, jak i turystami odwiedzającymi to jedno z najświętszych miejsc chrześcijaństwa.

Według relacji włoskich mediów, mężczyzna zdołał przedostać się przez zabezpieczenia i ominąć bramki obrotowe, by następnie zbliżyć się do głównego Ołtarza Konfesji, znajdującego się bezpośrednio pod monumentalnym baldachimem autorstwa Gian Lorenzo Berniniego. Ta barokowa konstrukcja z brązu, pochodząca z XVII wieku, jest jednym z najcenniejszych dzieł sztuki sakralnej na świecie.

To właśnie tam intruz zaczął zachowywać się w sposób obsceniczny. Jak podaje „Corriere della Sera”, mężczyzna obnażył się, dokonywał nieprzyzwoitych czynów i oddał mocz, czym wywołał ogromne oburzenie wśród setek obecnych w świątyni osób.

Świadkowie zdarzenia nie kryli szoku, a wielu z nich próbowało dokumentować incydent telefonami, zanim służby porządkowe zareagowały. Żandarmeria Watykańska, która czuwa nad bezpieczeństwem w bazylice, natychmiast rozpoznała sprawcę po jego ubiorze i błyskawicznie go obezwładniła. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna wykazywał oznaki niezrównoważenia psychicznego, co mogło tłumaczyć jego zachowanie.

Obsceniczne czyny w Bazylice Świętego Piotra

To nie pierwszy incydent w Bazylice Świętego Piotra. W lutym tego roku inny mężczyzna wtargnął na ołtarz i zaczął go demolować. Na nagraniu, które wóczas pojawiło się na platformie X, widać, jak mężczyzna wskakuje na ołtarz, ściąga obrus i zrzuca świeczniki. Ochrona bazyliki Świętego Piotra szybko go obezwładniła. Incydent miał miejsce w momencie, gdy w bazylice przebywało wiele osób. − Mężczyzna został zatrzymany przez żandarmerię watykańską i przekazany włoskim władzom − mówił dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.

Skandal w Watykanie. Co na to Papież Leon XIV?

Watykańskie media poinformowały, że o piątkowym incydencie został poinformowany Papież Leon XIV. Na razie nie wiadomo, czy głowa Kościoła Katolickiego odniosła się do tego skandalu.

Pierwsze słowa Leona XIV Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.