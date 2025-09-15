Tysiące dronów nad Bazyliką św. Piotra! Zobacz, co stało się w Watykanie

Niezwykły pokaz świetlny z użyciem tysięcy dronów w Watykanie. Utworzyły obrazy na nocnym niebie

Gdyby taki spektakl na niebie zobaczyli ludzie z czasów św. Piotra, na pewno pomyśleliby, że to cud i znak od Boga. Tymczasem to wszystko zostało stworzone jak najbardziej ludzką ręką przy pomocy dronów. Choć słowo "drony" z oczywistych względów nie kojarzy nam się teraz najlepiej, to w ostatnią sobotę, 13 września wieczorem ich pojawienie się nad Bazyliką św. Piotra w Watykanie było zdecydowanie pokojowe i odbyło się właśnie w intencji pokoju na świecie. Plac Świętego Piotra stał się scenerią niezwykłego widowiska muzyczno-multimedialnego, które zgromadziło dziesiątki tysięcy uczestników. Na scenie pojawili się m.in. Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend czy Jennifer Hudson, a także 400-osobowy chór międzynarodowy oraz chór diecezji rzymskiej pod dyrekcją Marco Frisiny. Artystów zapowiadała m.in. Naomi Campbell.

Pokaz dronów w Watykanie był inspirowany arcydziełami Kaplicy Sykstyńskiej

Składano życzenia papieżowi Leonowi XIV, który w niedzielę obchodził 70. urodziny. Kulminacyjnym momentem wieczoru był multimedialny pokaz dronów inspirowany arcydziełami Kaplicy Sykstyńskiej. Nad bazyliką św. Piotra rozbłysły świetlne obrazy wykonane w zdumiewająco precyzyjny sposób. Zobaczyliśmy twarz papieża Franciszka, charakterystyczne dłonie ze „Stworzenia Adama”, fresku Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej, Pietę również Michała Anioła, wizerunek Matki Bożej, gołębicę pokoju, serca i napisy "joy", czyli "radość".

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja 2025 roku po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku był prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, gościł wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost był członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Po wyborze na papieża podkreślał, że będzie kontynuować dzieło papieża Franciszka.

The best of the drone display at the Vatican, including Michelangelo’s Pieta, Pope Francis and images of the Virgin pic.twitter.com/KuNCX7IQEl— James Longman (@JamesAALongman) September 14, 2025

