Skusiła ją tania operacja odchudzająca w Turcji. Już nigdy się nie obudziła

44-latka zmniejszała żołądek w Turcji. Nigdy nie obudziła się po operacji. Brytyjczycy oskarżają turecki szpital o spowodowanie śmierci kobiety

O operacjach plastycznych marzą dzisiaj nie tylko znani ludzie. Powiększanie piersi, nowe zęby, liposukcja czy lifting potrafią jednak kosztować krocie. Dlatego wiele osób decyduje się na budżetową wersję poprawiania urody rodem z Turcji. Tam jest taniej, ale czy zawsze bezpiecznie? 44-letnia Emma Morrissey postanowiła poddać się operacji zmniejszenia żołądka w tureckim szpitalu. Niestety, Brytyjka już nigdy nie obudziła się z narkozy. Chirurg popełnił błąd - uważa brytyjska koroner. Historia Emmy powinna być przestrogą dla tych, którzy decydują się iść pod nóż w Turcji. Co dokładnie się stało? Emma Morrisey z Cheshire zdecydowała się na operację chirurgicznego zmniejszenia żołądka w Turcji, ponieważ nie kwalifikowała się do takiego zabiegu w Wielkiej Brytanii. 44-latka znalazła ogłoszenie prywatnego szpitala Termessos w Antalyi, który oferował kompletny pakiet usług z przelotami i tłumaczeniami włącznie. Jak pisze Daily Mail, kobieta załatwiła wyjazd za pośrednictwem firmy Regenisis zajmującej się turystyką zdrowotną.

Koroner: błąd chirurga z Turcji przyczyną zgonu Brytyjki. „Dowodem było to, że wykonano trzy nacięcia na brzuchu, z czego dwa ostrym narzędziem”

7 lipca zeszłego roku Emmę poddano narkozie na stole operacyjnym. Niestety, kobieta już nigdy się nie obudziła. Poinformowano rodzinę o jej śmierci. Jak podaje brytyjska koroner Jacqueline Devonish, szpital twierdził, że przyczyny zgonu były "naturalne", ale tak naprawdę doszło do wewnętrznego krwotoku po tym, jak lekarz omyłkowo naciął brzuch kobiety. „Dowodem było to, że wykonano trzy nacięcia na brzuchu, z czego dwa ostrym narzędziem” - podała mediom Devonish. Zarzuca też stronie tureckiej niewłaściwe przygotowanie zwłok do transportu do kraju ora znie przeprowadzenie właściwego wywiadu medycznego przed operacją. Koroner powiadomiła o wszystkim brytyjskie władze oraz turecki szpital. Można spodziewać się, że rodzina kobiety będzie zabiegała o odszkodowanie i ukaranie winnych.

