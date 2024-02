Słoń zaatakował rosyjską turystkę! Wideo mrozi krew w żyłach

Słoń zaatakował turystkę! Chwycił kobietę trąbą i kręcił nią jak zabawką, potem rzucił Rosjanką o ziemię

Atak słonia na turystkę w Indiach! Do dramatycznych wydarzeń doszło 13 lutego w Jaipur. Organizowano tam przejażdżki na trzymanych w niewoli słoniach, a wielu turystów chętnie płaciło za taką egzotyczną atrakcję. Ale słoniom najwyraźniej niekoniecznie to wszystko się podobało. Jeden z nich w końcu nie wytrzymał! Na nagraniu z kamer monitoringu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, widzimy, jak jeden ze słoni jest otaczany przez turystów. Jedne osoby siedzą na grzbiecie zwierzęcia, inne chodzą w pobliżu. W pewnym momencie zwierzę zaczyna nerwowo się poruszać i zrzuca z siebie dwie osoby. Powstaje zamieszanie, kilkoro ludzi podbiega tuż obok. Słoń imieniem Gouri nagle chwyta rosyjską turystkę swoją trąbą i zaczyna kręcić kobietą w powietrzu, a następnie rzuca nią o ziemię!

"Mimo, że Gouri stanowił znane ludziom zagrożenie, nadal był używany do przewożenia turystów w Amer Fort w Indiach"

Jak to się skończyło? Obrażenia odniosły dwie osoby, turystka złamała nogę. Prozwierzęca organizacja PETA, która poinformowała o zdarzeniu na Twitterze (X) jest zdania, że to wina ludzi, którzy zignorowali wcześniejsze tego rodzaju incydenty z udziałem słonia i nadal wykorzystywali go do wożenia turystów. Według PETA słoń był agresywny, bo co, co robili z nim ludzie, odbierał jako atak. "Moment, w którym trzymany w niewoli słoń powala turystkę na ziemię, łamiąc jej nogę. Mimo, że Gouri stanowił znane ludziom zagrożenie, nadal był używany do przewożenia turystów w Amer Fort w Indiach" - piszą przedstawiciele organizacji w mediach społecznościowych i wzywają do umieszczenia zwierzęcia w specjalnym schronisku, a do turystów apelują, by nie płacili za podobne atrakcje.

Sonda Czy zwierzęta powinny występować w cyrkach? Tak, bo tak było od zawsze Nie, to niepotrzebne cierpienie zwierząt

Breaking: The moment captive elephant slams a tourist to the ground, breaking her leg. Despite being a known danger, Gouri continued to be used to carry tourists at Amer Fort, India. pic.twitter.com/32D3tZ2vbv— PETA UK (@PETAUK) February 28, 2024

QUIZ. Zwierzę czy roślina? 10 szybkich pytań, sprawdź swój wynik! Pytanie 1 z 10 Epipremnum złociste Zwierzę Roślina Dalej