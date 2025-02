Słowa o papieżu wstrząsnęły wiernymi. "Nadzieja wbrew nadziei"

Co dalej?

Niestety, z Watykanu nie ma żadnych przełomowych dobrych wieści. Z ostatniego, wieczornego komunikatu Stolicy Apostolskiej wynika, że stan papieża Franciszka nadal jest krytyczny, choć odnotowano lekką poprawę. Nie było kolejnego kryzysu oddechowego, takiego jak w sobotę, wyniki niektórych badań poprawiły się. "Kontynuowana jest tlenoterapia, lecz przepływ i zawartość tlenu są lekko zredukowane. Lekarze biorąc pod uwagę złożoność obrazu klinicznego, przez ostrożność nie przedstawiają dalszej prognozy" - piszą przedstawiciele Watykanu o stanie zdrowia papieża Franciszka. "Złożoność obrazu klinicznego i konieczne oczekiwanie na rezultaty terapii farmakologicznej sprawiają, że nie można przedstawić dalszej prognozy" - brzmiał poprzedni komunikat. Kapelan rzymskiej Polikliniki Gemelli podczas mszy odprawianej właśnie w tym szpitalu powiedział słowa, które poruszyły modlących się. To czas na "nadzieję wbrew nadziei" - stwierdził szczerze ks. Nunzio Corrao, nawiązując do Listu Świętego Pawła do Rzymian i sugerując, że z racjonalnego punktu widzenia ma za zbyt wiele nadziei, ale zawsze pozostaje wiara i modlitwa.

"Jestem pewien, że papież poświęci ten moment swojego cierpienia prosząc Boga o pokój po trzech latach wojny w Europie"

Tysiące wiernych gromadzą się na Placu Świętego Piotra, zbierają się również w Buenos Aires, jako że papież pochodzi z Argentyny. "Jestem pewien, że papież poświęci ten moment swojego cierpienia prosząc Boga o pokój po trzech latach wojny w Europie, a także na Bliskim Wschodzie; nie zapominajmy o wszystkich innych wojnach" - dodał ksiądz Nunzio Corrao. Papież Franciszek trafił do rzymskiej kliniki Gemelli 14 lutego, na krótko po spotkaniu z premierem Słowacji Robertem Ficą. Stwierdzono wówczas zapalenie oskrzeli, potem rozwinęło się zapalenie płuc, by następnie doszło do lekkiej niewydolności nerek. Następnie pojawiły się komunikaty o poprawie zdrowia Ojca Świętego, ale w weekend papież miał niespodziewany "kryzys oddechowy" i wtedy jego stan był najpoważniejszy. Wczoraj wieczorem ponownie była mowa o lekkiej poprawie.

I have recently received many messages of affection, and I have been particularly struck by the letters and drawings from children. Thank you for your closeness, and for the consoling prayers I have received from all over the world!— Pope Francis (@Pontifex) February 23, 2025

