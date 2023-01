i Autor: Shutterstock Jeremy Renner w szpitalu.

Wyjdzie z tego?

Słynny aktor w stanie krytycznym po potwornym wypadku. Odśnieżał ganek?

Wstrząsające doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. W niedzielę, 1 stycznia, na terenie rezydencji należącej do hollywoodzkiego gwiazdora, Jeremy'ego Rennera, doszło do wypadku. Aktor uległ mu prawdopodobnie w czasie, gdy odśnieżał teren posesji. Z obrażeniami trafił do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Jego stan jest krytyczny.