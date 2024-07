Izraelska armia potwierdziła w poniedziałek śmierć dwóch zakładników więzionych przez Hamas w Strefie Gazy: Aleksa Dancyga i Jagewa Buchstawa, którzy najprawdopodobniej byli przetrzymywani razem w okolicach miasta Chan Junus i zginęli tam kilka miesięcy temu. - Alex i Yagev zostali uprowadzeni do Strefy Gazy, a ich ciała są nadal przetrzymywane przez Hamas. Potwierdzenie ich śmierci nastąpiło po dokładnym przeglądzie danych wywiadowczych i zatwierdzeniu przez komisję ekspertów Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Służb Religijnych i izraelską policją - napisano w oficjalnym komunikacie.

Do informacji o śmierci Dancyga odniósł się już w sieci ambasador Izraela w Polsce. - Jesteśmy zdruzgotani informacją o śmierci Alexa Dancyga, porwanego przez bojowników Hamasu 7 października i przetrzymywanego w Strefie Gazy. Alex, urodzony w Polsce, zrobił wiele dla wzmocnienia relacji izraelsko-polskich - napisał Jakow Liwne. Przypomniał też, że w niedzielę przypadły 76. urodziny historyka.

7 października zeszłego roku uprowadzono go do Strefy Gazy, na początku wojny Izraela z Hamasem z kibucu Nir Oz, gdzie mieszkał. Taki sam los spotkał wtedy około 200 osób. W listopadzie jego syn Juwal mówił w Polsat News, iż "polski rząd i inne rządy w całej Europie robią wszystko po to, żeby pomóc porwanym". - Wiemy, że (ojciec - red.) został zabrany do Gazy żywy, ale Hamas ukrywa przed nami rozmaite informacje. Od tamtej pory nic nie wiemy. W taki sposób oni się nami bawią - mówił wówczas.

Warto wspomnieć, że już 10 marca bojówki Hamasu i media w Izraelu informowały o śmierci Dancyga.

Kim był Alex Dancyg?

Urodzony w Warszawie Alex Dancyg był obywatelem polskim i izraelskim. Urodził się w 1948 roku w Warszawie i mieszkał tam w dzieciństwie. Z wykształcenia historyk, przez dekady zajmował się dialogiem polsko-żydowskim, organizując m.in. wizyty grup izraelskich w Polsce i polskich w Izraelu. Pracował w jerozolimskim instytucie Jad Waszem. - Dancyg, był także orędownikiem dialogu polsko-żydowskiego, prowadził wiele grup do Polski i ułatwiał dialog między młodzieżą polską i izraelską - podał "Jerusalem Post".

We are devastated to learn that Alex Dancyg (76) and Yagev Buchshtav (35), who were abducted on October 7, were murdered while held hostage in Gaza.We must not forget them and return their bodies for burial in Israel.May their memory be a blessing 🕯️ pic.twitter.com/xwoj1RsXVf— European Jewish Congress (@eurojewcong) July 22, 2024

