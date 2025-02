Sondaże są miażdżące! Ten były prezydent jest lubiany najmniej

To tam Trump spotka się z Putinem! Ukraina nie wstąpi do NATO, burza po słowach prezydenta

Joe Biden najbardziej nielubianym byłym prezydentem USA. Amerykanie wolą Clintona, Obamę i Busha

Czy w porównaniu do Donalda Trumpa, Joe Biden zaczął jawić się Amerykanom jako lepszy prezydent? Pytanie o sympatię do nadal żyjących byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych padło w nowym sondażu Gallupa. Nie pozostawia on wątpliwości co do tego, czyja kadencja nie zapisała się złotymi zgłoskami w pamięci obywateli. Zapytano ludzi, jaką mają opinię na temat Joego Bidena, Billa Clintona, Baracka Obamy i George'a W. Busha. Jak się okazało, Joe Biden jest teraz postrzegany negatywnie przez 57 proc. Amerykanów, 39 proc. ma o nim pozytywną opinię. Bill Clinton jest dobrze oceniany przez 48 proc. ludzi, negatywnie przez 41 proc., Obama cieszy się sympatią 59 proc. Amerykanów, 36 proc. go nie lubi. W przypadku Busha pozytywną opinię o nim wyraziło 52 proc. ankietowanych, a negatywną 34 proc. Gdy porównano to z wynikami obecnego prezydenta, czyli Donalda Trumpa, okazało się, że ceni go dokładnie taki sam odsetek Amerykanów, co Clintona - 48 proc. Trump ma jednak większy elektorat negatywny. Złą opinię o aktualnym amerykańskim przywódcy ma według Gallupa 50 proc. Amerykanów.

CBS News/YouGov: 53 proc. stwierdziło, że jak dotąd aprobuje pracę Donalda Trumpa, 47 proc. jest innego zdania

Niedawny sondaż CBS News/YouGov pokazuje, że w ocenie Donalda Trumpa Amerykanie nadal są podzieleni w zbliżonych proporcjach, co w trakcie wyborów prezydenkich w listopadzie. 53 proc. stwierdziło, że jak dotąd aprobuje pracę Donalda Trumpa, 47 proc. jest innego zdania i nie jest zadowolonych z jego rządów. Zapytani o to, czy nowy prezydent robi więcej, niż się spodziewano, 49 proc. Amerykanów odpowiedziało twierdząco, 41 proc. uważa, że robi tyle, ile miał zrobić. Jedynie 9 proc. twierdzi, iż Trump zrobił mniej, niż oczekiwano. Ale jednocześnie aż dwie trzecie uważa, że nowy przywódca nie uczynił wystarczająco wiele, by zmniejszyć inflację i ceny towarów. Amerykanie są za to częściej zadowoleni, niż niezadowoleni z polityki migracyjnej Trumpa. 44 proc. popiera ją, a 13 proc. jest zdania, że nie robi wystarczająco wiele w tej kwestii. Naciski na inne kraje czynione przy pomocy ceł wydają się przesadne 49 procentom wyborców.

Sonda Czy obawiasz się prezydentury Donalda Trumpa? Tak Nie Nie mam zdania

🚨Update: New Gallup poll reveals Joe Biden is the least popular living US president, with a shocking 57% unfavorable rating and just 39% of Americans approving of him! pic.twitter.com/jdGXfVX4AH— US Homeland Security News (@defense_civil25) February 13, 2025

Autor:

QUIZ. - Tych prezydentów USA powinien znać każdy Polak. Sprawdźcie swoją wiedzę! Pytanie 1 z 10 Jaki prezydent USA domagał się niepodległej Polsk pod koniec I wojny światowej? James Madison Andrew Jackson Woodrow Wilson Następne pytanie