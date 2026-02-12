Spalili dom Jimmy'ego Savile'a! Żądają wyburzenia

Dawny dom Jimmy'ego Savile'a dewastowany i podpalany. Sąsiedzi mają dość i chcę rozbiórki rudery

Piękny, klimatyczny domek u podnóża bajkowych gór w Szkocji. Ta posiadłość wygląda jak wymarzone miejsce do życia. A jednak dziś jest porzucona, dewastowana, była też podpalana. Nie bez przyczyny. To urokliwe miejsce nie miało szczęścia do właścicieli. Należało do nikogo innego, tylko Jimmy'ego Savile'a, gwiazdora BBC, który latami ohydnie wykorzystywał dzieci i uchodziło mu to na sucho. Zmarł, zanim ktoś odważył się zacząć mówić o jego ohydnych czynach. A rezydencje pozostały i stały się celem wandali. Jak pisze "The Sun", mieszkańcy szkockiego Glen Coe domagają się ostatecznego zburzenia domu Jimmy’ego Savile’a. Dom zwany Allt-na-Reigh należał do prezentera w latach 1998–2011, aż do jego śmierci.

W 2021 roku nieruchomość kupił pewien przedsiębiorca, ale niewiele się tam w praktyce zmieniło

Po ujawnieniu skandali związanych z działalnością prezentera BBC i jednej z największych afer pedofilskich w historii Wielkiej Brytanii, na ścianach regularnie pojawiały się różne napisy, wybito okna i drzwi, a wnętrze uległo całkowitej dewastacji. W lutym ubiegłego roku w budynku wybuchł pożar. Dziś po niegdyś urokliwym domku pozostała jedynie nadpalona ruina. W 2021 roku nieruchomość kupił co prawda pewien przedsiębiorca, ale niewiele się tam w praktyce zmieniło. Przedstawiciel właściciela zapewnia "The Sun", że rozbiórka zostanie dokończona. Tłumaczy jednak, że cały proces się wydłużył z powodu trudnych warunków terenowych i zawiłych formalności związanych z pozwoleniami budowlanymi.

Kim był Jimmy Savile? Uwielbiany celebryta z Wielkiej Brytanii okazał się potworem

Jimmy Savile (+85 l.) to postać, o której świat już nieco zapomniał, a tymczasem zdecydowanie może kojarzyć się z Jeffreyem Epsteinem, będącym dziś tematem numer jeden w mediach na całym świecie. Zmarły w 2011 roku gwiazdor BBC był brytyjskim dziennikarzem muzycznym, prezenterem radiowym i telewizyjnym. Prowadził m.in. telewizyjną listę przebojów Top of the Pops i program Jim’ll Fix It, w którym spełniano marzenia dzieci opisane przez nich w listach. Widzowie i uczestnicy show nie mieli pojęcia, że dzieci powinno się trzymać możliwie daleko od Savile'a, pozornie nieco dziwacznego, ale poczciwego "dobrego wujka" z telewizji, a tak naprawdę bezwzględnego dewianta. Prezenter molestował dzieci czy niepełnosprawnych odwiedzanych w ramach wizyt charytatywnych w szpitalach przez dosłownie dziesiątki lat. Choć jego skłonności były tajemnicą poliszynela, pracodawcy nie reagowali i nie powiadamiali organów ścigania. Za życia był powszechnie szanowany przez widzów i władze. W 1990 roku został nawet odznaczony przez Jana Pawła II Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego za wybitne osiągnięcia w pracy dobroczynnej na rzecz dzieci (!). Zmowa milczenia pękła dopiero w 2012 roku, po śmierci prezentera. Wtedy policja wszczęła dochodzenie w jego sprawie. Przesłuchano 300 osób. Jak ustalono podczas śledztwa, w latach 1955–2009 Savile dopuścił się 214 przestępstw seksualnych, w tym 34 gwałtów. Ofiary były w wieku od 5 do 75 lat.

