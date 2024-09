Stan klęski żywiołowej w Austrii. Poważne skutki opadów deszczu i śniegu

Austria. Stan klęski żywiołowej w kilkudziesięciu gminach

Na skutek intensywnych opadów deszczu oraz śniegu, w Dolnej Austrii w sobotę stan klęski żywiołowej ogłoszono w 23 gminach. Jak mówi wiceminister środowiska Stephan Pernkopf, trzeba przygotować się na długotrwałą walkę z żywiołem. „Prognozy hydrologiczne są coraz bardziej złożone i coraz bardziej surowe” – powiedział Pernkopf w czasie spotkania z dziennikarzami. Dodał też, że wiele wskazuje na to, iż w rejonie Waldviertel należy spodziewać się tzw. stuletniej wody. Pierwsze ewakuacje rozpoczęły się już w piątkowy wieczór, dotyczyły one jednak ogródków działkowych i domków letniskowych. W stanie gotowości pozostają służby ratunkowe z Dolnej Saksonii gdzie według ostatnich prognoz w niedzielę może dojść do przepełnienia zbiornika retencyjnego Ottenstein. Z kolei poziom Dunaju może być najwyższy od trzydziestu lat.

„Nadchodzące godziny będą godzinami prawdy dla ochrony przeciwpowodziowej i będą ogromnym testem wytrzymałości dla naszych służb ratowniczych i obywateli” – powiedziała gubernator Dolnej Austii Johanna Mikl-Leitner. Również ona zwróciła uwagę, że szczególnie trudna sytuacja spodziewana jest w Waldviertel

Lawina śnieżna porwała turystę

W sobotę rano w wiosce Hinterris w górach Karwendel (okręg Schwaz) zeszła lawina śnieżna. Według informacji świadków jedna osoba została porwana. Jak potwierdziły służby ratunkowe, poszukiwany turysta należał do 30-osobowej grupy: poszukują go zarówno austriackie jak i niemieckie służby ratunkowe.

Od piątkowego wieczoru do sobotniego poranka w całej Austrii straż pożarna interweniowała ponad 160 razy – głównie przy usuwaniu powalonych drzew i usuwaniu wody z zalanych piwnic. Kilkanaście dróg krajowych pozostaje zamkniętych z powodu zalania bądź osunięcia się ziemi. Nie działa też kilka linii kolejowych. Z informacji służb meteorologicznych wynika, że od czwartku w różnych regionach Austrii spadło już od 50 do 150 milimetrów deszczu. W ciągu najbliższych 48 godzin przewiduje łącznie kolejnych 230 milimetrów opadów.

