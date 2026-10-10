Stanowczy ruch władz po krwawych strzelaninach w szkołach. Patrole przy placówkach, monitoring i kontrola internetu

Dwa ataki, które zmieniły podejście władz

W kwietniu 2026 roku w dwóch następujących po sobie dniach doszło do strzelanin w szkołach na południu Turcji. Sprawcami byli 19-latek oraz 14-latek, którzy otworzyli ogień do swoich rówieśników. Tragiczne wydarzenia wywołały natychmiastową reakcję tureckich władz.

Rząd postanowił nie ograniczać się wyłącznie do doraźnych środków bezpieczeństwa. Rozpoczęto również prace nad długofalowymi rozwiązaniami mającymi zapobiegać podobnym tragediom w przyszłości.

Policja przy szkołach i kontrole wokół placówek

Bezpośrednio po atakach zwiększono poziom ochrony szkół we wszystkich 81 prowincjach kraju. Do wejść do placówek oraz ich najbliższego otoczenia skierowano funkcjonariuszy policji. Każda szkoła miała być objęta stałym nadzorem co najmniej dwóch policjantów, a w razie potrzeby przewidziano dodatkowe wsparcie.

Służby prowadziły również kontrole tożsamości oraz inspekcje terenów wokół szkół. Władze szczegółowo przeanalizowały przebieg obu ataków, sprawdzając m.in. systemy monitoringu, procedury reagowania kryzysowego, zabezpieczenia wejść i wyjść, organizację transportu uczniów oraz miejsca ich gromadzenia się.

Kamery, systemy dostępu i ścisła współpraca służb

Szkoły otrzymały polecenie przeprowadzania indywidualnych ocen ryzyka i dostosowywania środków bezpieczeństwa do lokalnych zagrożeń. Placówki uznane za szczególnie narażone mogły zostać objęte stałą ochroną policji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaleciło instalację nowoczesnych systemów monitoringu obejmujących zarówno wnętrza szkół, jak i ich otoczenie. Przeglądowi poddano również systemy kontroli dostępu oraz zabezpieczenia terenów szkolnych.

Powstał także system ściślejszej współpracy między szkołami, policją, samorządami oraz służbami medycznymi i społecznymi. Za sygnały ostrzegawcze uznano między innymi nagłe zmiany zachowania, problemy w relacjach społecznych czy publikowanie w sieci treści mogących zostać odebranymi jako groźby.

Walka z przemocą zaczyna się od relacji

Jednym z najważniejszych elementów nowych działań stało się wsparcie psychologiczne dla uczniów doświadczających prześladowania, wykluczenia lub wykazujących skłonności do przemocy.

Duży nacisk położono na promowanie tzw. życzliwości rówieśniczej. W tureckich szkołach realizowane są programy uczące empatii, aktywnego słuchania, współpracy i solidarności. Zdaniem ekspertów ograniczanie zjawiska bullyingu może skutecznie zmniejszać ryzyko występowania agresji i przemocy wśród młodzieży.

Koniec anonimowości najmłodszych w sieci

Pod koniec kwietnia turecki parlament przyjął ustawę zobowiązującą platformy społecznościowe do uniemożliwienia zakładania kont osobom poniżej 15. roku życia. Serwisy internetowe mają wprowadzić mechanizmy weryfikacji wieku oraz narzędzia kontroli rodzicielskiej.

Władze rozpoczęły także ściganie osób publikujących groźby pod adresem szkół i ograniczyły rozpowszechnianie drastycznych materiałów związanych z atakami. Zapowiedziano również intensywniejsze monitorowanie internetu, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji do wykrywania potencjalnych zagrożeń i treści gloryfikujących przemoc.

To jeszcze nie koniec zmian

Prezydent Recep Tayyip Erdogan zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczących posiadania broni oraz wyższe kary dla właścicieli, którzy nie zabezpieczą jej odpowiednio przed dostępem dzieci.

Tureckie MSW poinformowało we wrześniu, że środki bezpieczeństwa nadal są utrzymywane. Do monitorowania wejść i wyjść w 21 103 szkołach oddelegowano 6105 zespołów. Z kolei 8 października minister edukacji Yusuf Tekin ogłosił przygotowanie kolejnego pakietu rozwiązań, który ma zostać przedstawiony w lutym 2027 roku. Trwają prace nad dalszym wzmacnianiem ogrodzeń szkół, elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz instalacją kamer na szkolnych boiskach.