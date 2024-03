Striptizerka kandyduje na burmistrza! Zobacz, jak wygląda

Teściowa nie chciała dopuścić do ślubu syna. Dopuściła się haniebnych czynów

Striptizerka kandyduje na burmistrza Portland! Viva las Vegas przekonuje, że ma atuty potrzebne do zdobycia władzy

Miasto Portland w stanie Oregon nie ma ostatnio lekko. Można tam mówić o prawdziwej eksplozji problemów z narkotykami, zwłaszcza fentanylem, na ulicach jest coraz więcej bezdomnych. Jak temu zaradzić? Co robić z tym i z innymi kłopotami amerykańskiego miasta? Głowili się nad tym różni wytrawni politycy, ale jest ktoś, kto sądzi, że ma receptę na otwarcie nowej ery w dziejach Portland! Zawodowa striptizerka, niejaka Viva las Vegas, czy raczej Liv Osthus (49 l.), kandyduje na urząd najważniejszej osoby w amerykańskim Portland. W nocy rozbiera się i tańczy na rurze, ale w dzień chce być burmistrzem. Cytowana przez New York Post golaska rezolutnie potwierdza, że nie ma żadnego doświadczenia ani wiedzy w kwestii rządzenia miastem, ale to nic nie szkodzi, bo od 27 lat słucha ludzi i wie, czego im trzeba! Przekonuje, że czarną robotę odwalą za nią doradcy, a ona zajmie się wizją i magią!

„Spędziłam 27 lat słuchając ludzi. Burmistrz musi być kimś, kto słucha ludzi i nawiązuje kontakt"

Viva las Vegas tak wieszczy dla Williamette Week: „Gdybyśmy mogli znów zobaczyć rozkwit śródmieścia, jeśli umieścilibyśmy w nim pracownię artystyczną, już wkrótce powstałaby tam kawiarnia, potem miejsce na lunch. Artyści przywrócą energię śródmieściu. A gdy nadejdzie energia, będzie więcej nadziei". Niedowiarkom, którzy nie widzą w striptizerce dobrego materiału na burmistrza, celebrytka odpowiada, że jest wręcz przeciwnie, bo dzięki pracy z ludźmi jest świetnym słuchaczem. „Spędziłam 27 lat słuchając ludzi. Burmistrz musi być kimś, kto słucha ludzi i nawiązuje kontakt, a także przypomina Portland o jego najlepszych stronach” – dowodzi gwiazda tańca na rurze. „Jeśli striptizerka tak im się nie podoba, mogliby obejrzeć mój wykład na TED [seria konferencji], przeczytać książkę lub obejrzeć film. Striptizerki są niesamowicie silnymi, pełnymi wdzięku ludźmi wewnątrz i na zewnątrz" - oburza się Viva las Vegas.

