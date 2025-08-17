Strzelanina w klubie! Trzy osoby nie żyją, osiem rannych

Nocna strzelanina w klubie na Brooklynie. Trzy ofiary śmiertelne, osiem osób rannych

Do tych dramatycznych scen doszło w niedzielę, 17 sierpnia nad ranem w nowojorskiej dzielnicy Brooklyn. W klubie Taste of the City Lounge w Crown Heights wybuchła kłótnia, która przerodziła się w strzelaninę. Jak poinformowała lokalna policja, napastnik – bądź kilku napastników – oddał strzały z różnych sztuk broni. Zginęło trzech mężczyzn, w tym dwóch w wieku 27 i 35 lat, a wiek trzeciej ofiary wciąż nie został ustalony. Osiem osób zostało rannych, ale – jak podaje policja – ich obrażenia nie zagrażają życiu. Wśród poszkodowanych są osoby w wieku od 27 do 61 lat. Na miejscu zabezpieczono co najmniej 36 łusek, a także broń znalezioną na pobliskiej ulicy. Komisarz nowojorskiej policji, Jessica Tisch, podkreśliła, że funkcjonariusze zrobią wszystko, by ustalić przebieg zdarzeń i tożsamość sprawców. – To straszna strzelanina – mówiła podczas konferencji prasowej.

"Coś takiego, jak dziś rano, jest na szczęście anomalią. Ale to wciąż ogromna tragedia"

Paradoksalnie, do tragedii doszło w roku, w którym Nowy Jork notuje rekordowo niską liczbę przestępstw z użyciem broni palnej. Jak przypomniała Tisch, od siedmiu miesięcy miasto notuje najmniejszą liczbę strzelanin i ich ofiar w historii. – Coś takiego, jak dziś rano, jest na szczęście anomalią. Ale to wciąż ogromna tragedia – dodała. Nowy Jork od lat zmaga się z problemem nielegalnej broni i przemocy gangów, ale ostatnie dane wskazywały na wyraźny spadek liczby przestępstw z użyciem broni. Niedzielna strzelanina przypomina jednak, że problem wciąż istnieje i wymaga zdecydowanej reakcji organów ścigania.

🚨BREAKING🚨:MASS SHOOTING IN BROOKLYN 🇺🇸 At least 7 people were shot in Crown Heights, New York, late Sunday. Police confirm multiple injuries but no casualties have been reported so far. The situation remains under investigation as authorities secure the area pic.twitter.com/zIfgMviZ3j— The_Independent (@TheIndeWire) August 17, 2025