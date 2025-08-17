Strzelanina w klubie! Trzy osoby nie żyją, osiem rannych

Nocna strzelanina w klubie na Brooklynie. Trzy ofiary śmiertelne, osiem osób rannych
Do tych dramatycznych scen doszło w niedzielę, 17 sierpnia nad ranem w nowojorskiej dzielnicy Brooklyn. W klubie Taste of the City Lounge w Crown Heights wybuchła kłótnia, która przerodziła się w strzelaninę. Jak poinformowała lokalna policja, napastnik – bądź kilku napastników – oddał strzały z różnych sztuk broni. Zginęło trzech mężczyzn, w tym dwóch w wieku 27 i 35 lat, a wiek trzeciej ofiary wciąż nie został ustalony. Osiem osób zostało rannych, ale – jak podaje policja – ich obrażenia nie zagrażają życiu. Wśród poszkodowanych są osoby w wieku od 27 do 61 lat. Na miejscu zabezpieczono co najmniej 36 łusek, a także broń znalezioną na pobliskiej ulicy. Komisarz nowojorskiej policji, Jessica Tisch, podkreśliła, że funkcjonariusze zrobią wszystko, by ustalić przebieg zdarzeń i tożsamość sprawców. – To straszna strzelanina – mówiła podczas konferencji prasowej.
"Coś takiego, jak dziś rano, jest na szczęście anomalią. Ale to wciąż ogromna tragedia"
Paradoksalnie, do tragedii doszło w roku, w którym Nowy Jork notuje rekordowo niską liczbę przestępstw z użyciem broni palnej. Jak przypomniała Tisch, od siedmiu miesięcy miasto notuje najmniejszą liczbę strzelanin i ich ofiar w historii. – Coś takiego, jak dziś rano, jest na szczęście anomalią. Ale to wciąż ogromna tragedia – dodała. Nowy Jork od lat zmaga się z problemem nielegalnej broni i przemocy gangów, ale ostatnie dane wskazywały na wyraźny spadek liczby przestępstw z użyciem broni. Niedzielna strzelanina przypomina jednak, że problem wciąż istnieje i wymaga zdecydowanej reakcji organów ścigania.