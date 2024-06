Strzelanina w Rosji. Ostrzelano synagogę, cerkiew i posterunek policji. Są zabici i ranni. Przerażające nagrania

Jak on to zrobił?!

Napływają informacje o różnych bilansach ofiar, mówiące o sześciu do dziewięciu zabitych, w tym sześciu policjantach, oraz o 12 do 23 rannych. Cytowany przez agencję dpa rosyjski Komitet Śledczy podał, że według wstępnych ustaleń wśród ofiar śmiertelnych jest prawosławny duchowny; według "Kommiersanta" podcięto mu gardło. Według dagestańskiego MSW w Machaczkale zabito dwóch napastników. Z kolei "Kommiersant" podaje, że na nagraniach wideo prezentowanych w mediach społecznościowych widać zatrzymanie co najmniej dwóch kolejnych napastników na plaży w tym mieście.

Reuters informuje za resortem spraw wewnętrznych Dagestanu, że w Derbencie płoną obie zaatakowane świątynie. Gazeta podaje ponadto, że w Derbencie i Machachkale trwają wymiany ognia między napastnikami a policją. Derbent to najdalej na południe położone miasto Rosji, pomiędzy Morzem Kaspijskim a odległym o 3 km Kaukazem. W internecie znajdują się przerażające nagrania na których widać strzelaninę na ulicy oraz płonącą synagogę.

Nieznana jest na razie ogólna liczba napastników. Komitet Śledczy wszczął postępowanie karne w związku z zamachami terrorystycznymi. Gubernator Dagestanu Siergiej Mielikow nazwał ataki "próbą destabilizacji sytuacji społecznej".

BREAKING: Heavy gunfire reported at 2 locations in Russia's Dagestan region. Synagogue on fire pic.twitter.com/HjyN0XPHoL— BNO News (@BNONews) June 23, 2024

WATCH: Synagogue on fire after attack by gunmen in Derbent, Russia. Reports of casualties pic.twitter.com/wENAhf4LXQ— BNO News (@BNONews) June 23, 2024