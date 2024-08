Syn Angeliny Jolie i Brada Pitta ranny w wypadku! "Obawiano się, że nie żyje"

Syn Angeliny Jolie i Brada Pitta miał poważny wypadek drogowy! Świadkowie myśleli, że nie żyje. Angelina nie odstępuje szpitalnego łóżka Paxa Jolie-Pitta

Życie Angeliny Jolie, Brada Pitta i ich dzieci nie raz gości na czołówkach amerykańskich portali plotkarskich. Niekończąca się batalia sądowa byłych małżonków, wojny o opiekę nad dziećmi, a ostatnio gest jednej z córek pary, Shiloh, która zmieniła nazwisko, odrzucając to po ojcu, a zostawiając jedynie to po matce. Teraz doszło do kolejnego dramatu. Jak podał TMZ, powołując się na świadków zdarzenia, syn aktorki i Brada Pitta miał poważny wypadek drogowy i leży w szpitalu. Poszkodowany to 20-letni Pax Jolie-Pitt, adoptowany w 2007 roku i urodzony w Wietnamie. 20-latek najechał swoim rowerem elektrycznym na tył samochodu, który zatrzymał się na czerwonym świetle na skrzyżowaniu w Los Angeles.

20-letni syn Angeliny szaleje na drogach? „Jego przyjaciele się o niego martwią. Jest lekkomyślny. Martwią się”

Choć podobno rower Paxa nie został mocno uszkodzony, sam 20-latek stracił przytomność, a zdarzenia początkowo sądzili, że Pax nie żyje! Odzyskał przytomność dopiero wtedy, kiedy na miejscu pojawili się ratownicy medyczni. Oni ocucili syna Brada i Angeliny, po czym odwieźli rannego do szpitala z urazem głowy i bólami miednicy. Aktorka nie odstępuje szpitalnego łóżka syna, który obecnie jest w stanie stabilnym. Jak podkreślają amerykańskie media, Pax jechał bez kasku i nie był to jego pierwszy wypadek na rowerze elektrycznym. „Jego przyjaciele się o niego martwią. Jest lekkomyślny. Martwią się” - powiedziało TMZ źródło zbliżone do poszkodowanego syna gwiazd.

Angelina Jolie i Brad Pitt. Historia miłości i rozstania

Angelina Jolie przez kilkanaście lat, od 2004 roku była w związku z Bradem Pittem, z którym ma szóstkę dzieci, wzięła z nim ślub dopiero w 2014 roku. Wcześniej Pitt był mężem Jennifer Aniston w latach 2000–2005, ale rzucił ją dla koleżanki z planu, właśnie Angeliny Jolie. "Brangelina" odeszła w przeszłość osiem lat temu. Aktorka złożyła pozew rozwodowy w 2016 roku po dwóch latach małżeństwa i dwunastu latach, które minęły, odkąd poznała Pitta na planie filmu "Pan i pani Smith". Aktorka chciała wyłącznej opieki nad sześciorgiem dzieci, które ma z Bradem Pittem, on chciał równych praw. Jak szacowali adwokaci, Brad i Angelina wydali po milion dolarów na prawników. Ostatecznie Brad wywalczył równy podział opieki nad dziećmi. Rozwód teoretycznie został teoretycznie sfinalizowany w 2019 roku, jednak walka sądowa eks małżonków trwa po dziś dzień.

Sonda Kogo stronę trzymasz, Brada czy Angeliny? Brada Angeliny

Pax Jolie-Pitt’s electric bike crash was SO intense that the people who rushed over first thought he might have died right there on the spot 😱 All the scary details: https://t.co/MtDsmADurx pic.twitter.com/iwIarl5gIe— TMZ (@TMZ) July 31, 2024

