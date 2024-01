Szczury zjadały bezdomnego żywcem?! To wideo zaszokowało świat [18 +]

Nauczycielka i uczeń uprawiali seks w szkole! "Uwiodła 16-latka i go podrapała"

Koszmarne wideo nakręcone w metrze! Stado szczurów pod kocem, którym nakrywał się bezdomny. W sieci burza. Co robiły gryzonie? Co stało się z mężczyzną?

Ten film wywołał wielką dyskusję i przerażenie w mediach społecznościowych! Został zamieszczony przez anonimowego użytkownika TikToka ukrywającego się pod pseudonimem six4bk78 i błyskawicznie rozprzestrzenił się po różnych platformach społecznościowych. Ludzie nie mogą uwierzyć w to, co widzą! Wideo nakręcone telefonem powstało w Nowym Jorku, a konkretnie w tunelach nowojorskiego metra, gdzie mieszka nawet kilka tysięcy bezdomnych. Jednego z nich spotkał autor filmu. Na nagraniu widać mężczyznę przykrytego kocem, leżącego na podłodze gdzieś na terenie metra. Autor podchodzi powoli, chcąc chyba upewnić się, czy bezdomny żyje. "Hello" - mówi niepewne. Słychać też jakieś nerwowe śmiechy. W pewnym momencie dzieje się coś makabrycznego.

Internauci wstrząśnięci losem bezdomnego. "Kupiłeś mu posiłek lub ciepłe rękawiczki?"

Spod koca, którym okrywał się bezdomny, uciekła cała gromada szczurów! Na szczęście mężczyzna żył i zaczął podnosić koc, w tym momencie film się urywa. Co tam się działo? Jedni są zdania, że szczury z nowojorskiego metra pożerały bezdomnego żywcem, inni mają nadzieję, że chciały się tylko ogrzać pod kocem. Niemal wszyscy są wstrząśnięci i zasmuceni. Dopytują, czy autor po zakończeniu nagrywania zrobił coś dla uwiecznionego przez siebie nieszczęśnika, czy tylko nabija sobie zasięgi jego kosztem. "Kupiłeś mu posiłek lub ciepłe rękawiczki?" - dopytują internauci. Nadal jednak nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się w metrze i czy bezdomny uzyskał pomoc.

