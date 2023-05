6-latek rozbił auto. Jechał z młodszym bratem do sklepu z zabawkami. JEST NAGRANIE!

Emerytka zostawiła na grobie rodziców Putina prośbę, by zabrali go do siebie. Została skazana

Do czego może doprowadzić wielka miłość do młodszego rodzeństwa? Na przykład do wypadku. Przekonał się o tym 6-letni chłopiec z wyspy Langkawi w Malezji, który w minioną środę, 10 maja, późno wieczorem wykradł się z domu z 3-letnim bratem, zabrał mamie kluczyki do auta i pojechał do sklepu z zabawkami, żeby kupić braciszkowi zabawkę, o której ten marzył - nowy samochodzik. Niestety, po przejechaniu około 2,5 km 6-latek stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w latarnię.

6-latek prowadził auto. "Mama była w łazience, tata spał"

Na miejscu wypadku bardzo szybko pojawili się policjanci zaalarmowani wcześniej przez kilku kierowców, którzy zauważyli dziwnie poruszającą się toyotę i zaczęli podejrzewać, że jej kierowca jest pijany. "Chłopiec tłumaczył potem, że wymknęli się z domu, kiedy ich matka była w łazience, a ojciec spał" - relacjonuje szef policji w Langkawi, Shariman Ashari, którego cytuje CNN.

Malezja. Chłopcy zabrali auto rodzicom. Prowadził 6-latek

Starszy z braci ma drobną ranę podbródka, młodszemu nic się nie stało. Chłopcy wrócili do przerażonych rodziców, którzy już zaczęli zgłaszać zaginięcie dzieci. Ich mama tłumaczyła, że była z chłopcami w salonie, po czym poszła pod prysznic. Gdy wyszła z łazienki, zauważyła, że chłopców nie ma. Obudziła śpiącego męża i razem zaczęli przeszukiwać dom. Wtedy mężczyzna zorientował się, że z podjazdu zniknął też ich samochód.

