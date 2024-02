Szok! Angelina Jolie została blondynką. Lepiej niż w ciemnych włosach?

Angelina Jolie została blondynką! Sensacyjna przemiana w wyglądzie sławnej aktorki. Teraz chce zostać Barbie?

Angelina Jolie (49 l.) znana była dotychczas z upodobania do czerni i nieco mrocznego wizerunku chłodnej elegantki. Zawsze była brunetką lub szatynką, właśnie jako ciemnowłosa piękność poderwała 20 lat temu Brada Pitta na planie filmu "Pan i pani Smith". Lata minęły, związek z gwiazdorem również. Podczas gdy on układa sobie życie z bizneswoman Ines de Ramon i właśnie zamieszkali razem w Los Angeles, Angelina wciąż nie ma szczęścia w miłości. Od czasu do czasu plotkuje się o jej przelotnych romansach, ale od czasu Brada to nigdy nie było nic poważnego... Czyżby postanowiła poszukać miłości wśród mężczyzn, którzy wolą blondynki? Gwiazda pokazała się w Nowym Jorku z jasnymi, długimi włosami. Może to ostatni kinowy hit "Barbie" zainspirował Angelinę do przefarbowania się na blond i niebawem zamieni ciemne kreacje na różowe fatałaszki? Teraz wygląda lepiej? Głosuj w naszej sondzie!

Angelina Jolie i Brad Pitt. Historia miłości i rozstania

Angelina Jolie przez kilkanaście lat, od 2004 roku była w związku z Bradem Pittem, z którym ma szóstkę dzieci, wzięła z nim ślub dopiero w 2014 roku. Wcześniej Pitt był mężem Jennifer Aniston w latach 2000–2005, ale rzucił ją dla koleżanki z planu, właśnie Angeliny Jolie. "Brangelina" odeszła w przeszłość osiem lat temu. Aktorka złożyła pozew rozwodowy w 2016 roku po dwóch latach małżeństwa i dwunastu latach, które minęły, odkąd poznała Pitta na planie filmu "Pan i pani Smith". Aktorka chciała wyłącznej opieki nad sześciorgiem dzieci, które ma z Bradem Pittem, on chciał równych praw. Jak szacowali adwokaci, Brad i Angelina wydali po milion dolarów na prawników. Ostatecznie Brad wywalczył równy podział opieki nad dziećmi. Rozwód teoretycznie został sfinalizowany w 2019 roku, jednak walka sądowa eks małżonków trwa po dziś dzień.

i Autor: Shutterstock; Forum

Sonda Czy Angelina Jolie lepiej wygląda jako blondynka? Tak, zdecydowanie W ciemniejszych włosach lepiej W żadnych mi się nie podoba Obie wersje wspaniałe

Blonde Angelina Jolie is back! The star has gradually been lightening her signature dark brown hair—and with spring on the horizon, it couldn’t look fresher. https://t.co/T3emStnXTE pic.twitter.com/Mz7RGgj2wv— Vogue Magazine (@voguemagazine) February 22, 2024

QUIZ. Kim byłbyś w latach 80.? Ten quiz odsłoni szokującą prawdę! Pytanie 1 z 10 Jedziesz swoim Żukiem, gdy nagle zatrzymuje Cię milicjant. Wlepia mandat i poucza, byś na przyszłość nie jechał za szybko. Co robisz? Co będzie, to będzie! Mam w sobie szaleństwo! Mam to gdzieś! Pytam go, czy on w ogóle wie, kim ja jestem Sprawdzam w lusterku, jak tam moja nażelowana fryzura Dalej