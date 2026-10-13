Szok! Księżna Kate naprawdę tam poszła. Tego nie spodziewał się nikt

Kate Middleton z córką w londyńskim metrze. Pasażerowie nie mogli uwierzyć własnym oczom

Niecodzienny widok w londyńskim metrze! W sobotę, 10 października, w centrum Londynu księżna Kate wsiadła wraz z 11-letnią księżniczką Charlotte do pociągu metra linii Elizabeth. Matka i córka nie miały przy sobie widocznej obstawy, choć w rzeczywistości towarzyszyli im ochroniarze. Starali się jednak nie zwracać na siebie uwagi, aby przejazd wyglądał jak najbardziej zwyczajnie. Jak podaje magazyn „Hello!”, Charlotte była wyraźnie zafascynowana podróżą. Obie przez chwilę rozmawiały też z pasażerami siedzącymi naprzeciwko.

"Rozmawiały ze sobą i uśmiechały się. Sprawiały wrażenie bardzo szczęśliwych"

„Catherine miała przy sobie telefon i przez kilka minut na niego patrzyła. Wyglądały na bardzo odprężone, rozmawiały ze sobą i uśmiechały się. Sprawiały wrażenie bardzo szczęśliwych” – opowiedział świadek. Kate i Charlotte wysiadły na stacji Tottenham Court Road. Księżna trzymała córkę za rękę. Nie wiadomo, dokąd zmierzały, ale obie były elegancko ubrane. Kate miała bordowy strój i brązowe buty na obcasie. Charlotte założyła granatowe rajstopy i baleriny.

Kate Middleton już wcześniej jeździła metrem

To nie pierwszy raz, gdy księżna Walii wybrała transport publiczny. W 2023 roku podróżowała tą samą linią wraz z księciem Williamem. Para wysiadła również na stacji Tottenham Court Road, skąd udała się do pubu Dog and Duck w dzielnicy Soho. Zanim Kate weszła do rodziny królewskiej, regularnie korzystała z londyńskiego metra. W 2013 roku przyznała nawet, że brakuje jej takich przejazdów. Kate i William mają troje dzieci: 13-letniego George'a, 11-letnią Charlotte i 8-letniego Louisa.

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Kate Middleton and her daughter Princess Charlotte were spotted riding on the London Underground’s Elizabeth Line. The royal pair were filmed by an eagle-eyed passenger on Saturday October 10 while traveling from Slough station to Tottenham Court Road. https://t.co/LGdzESGWUc— The Independent (@Independent) October 12, 2026

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