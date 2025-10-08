Szok! Naukowcy zrobili jogurt z mrówkami! "Cztery całe mrówki do mleka". To tradycyjny przepis

Duńscy naukowcy odtworzyli dawny bałkański przepis na jogurt, wykorzystując nietypowy składnik.

Okazało się, że mrówki leśne mogą inicjować fermentację mleka dzięki bakteriom, kwasom i enzymom.

Jogurt z mrówkami ma lekko kwaśny, ziołowy smak z nutami tłuszczu i został nawet podany w kopenhaskiej restauracji z gwiazdkami Michelin.

Czy odważyłbyś się spróbować tego niezwykłego przysmaku? Dowiedz się więcej o tym innowacyjnym odkryciu!

O tym, co zrobili duńscy naukowcy, donosi pismo "iScience". Odtworzyli bardzo znany niegdyś na Bałkanach i w Turcji przepis na jogurt. Jogurt to niezwykły, bo... z mrówkami. Zespół badaczy z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego pokazał, że bakterie, kwasy i enzymy obecne w mrówkach mogą zapoczątkować proces fermentacji, który przekształca mleko w jogurt. "Współczesne jogurty wytwarza się zazwyczaj tylko z dwóch szczepów bakterii. W tradycyjnych jogurtach występuje znacznie większa bioróżnorodność, zależna od miejsca, gospodarstwa domowego i pory roku. To właśnie ona nadaje im bogatszy smak, różnorodną konsystencję i charakter" – tłumaczy Leonie Jahn, autorka publikacji z "iScience".

Cztery mrówki do ciepłego mleka

Mrówki nie mogą jednak być "pierwsze lepsze". Chodzi o bowiem o czerwone mrówki leśne, występujące w lasach Bałkanów i Turcji. "Aby lepiej zrozumieć, jak wykorzystać te je do wytwarzania jogurtu, naukowcy odwiedzili rodzinną wieś współautorki badania, antropolożki Sevgi Mutlu Sirakovej w Bułgarii, gdzie jej krewni i inni mieszkańcy wciąż pamiętają tę tradycję" - relacjonuje publikację PAP.

"Wrzuciliśmy cztery całe mrówki do słoika z ciepłym mlekiem, zgodnie z instrukcjami wujka Sevgi i członków lokalnej społeczności. Słoik umieściliśmy potem na noc w mrowisku z oczekiwaniem na fermentację. Następnego dnia mleko zaczęło gęstnieć i kwaśnieć. To był wczesny etap powstawania jogurtu i tak też to smakowało" - wyjaśnia główna autorka badania, Veronica Sinotte.

Jak smakuje jogurt z mrówkami?

Jak smakował taki mrówkowy jogurt? Badacze określili jego smak jako lekko kwaśny, ziołowy, "z nutami tłuszczu pochodzącego od zwierząt wypasanych na trawie". Później, już w laboratorium, naukowcy odkryli, że mrówki przenoszą bakterie kwasu mlekowego i octowego. Wytwarzane przez nie kwasy pomagają w koagulacji mleka. Jeden z typów tych bakterii okazał się przy tym podobny do szczepów stosowanych w komercyjnych zakwasach chlebowych.

Ważny jest też o kwas mrówkowy, stanowiący element naturalnego systemu obronnego mrówek. "Zakwasza on mleko, wpływa na jego konsystencję i prawdopodobnie tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi mikroorganizmów kwasolubnych charakterystycznych dla jogurtu" - czytamy. Jednocześnie specjaliści podkreślili, że bardzo ważna jest ostrożność, bowiem żywe mrówki mogą przenosić pasożyty, a ich mrożenie lub suszenie może czasem sprzyjać rozwojowi szkodliwych bakterii. "Aby sprawdzić współczesne możliwości kulinarnego wykorzystania jogurtu z mrówek, zespół nawiązał współpracę ze znaną kopenhaską restauracją z dwiema gwiazdkami Michelin - Alchemist. Gościom serwowano m.in. lodowe kanapki z jogurtu w kształcie mrówki, sery o konsystencji przypominającej mascarpone i wyrazistym, kwaśnym smaku oraz koktajle klarowane za pomocą mleka - wszystko inspirowane jogurtem z mrówek i z owadami jako kluczowym składnikiem". Jedlibyście?