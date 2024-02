Szok! Pies wygrał na loterii. "Zwycięski kupon wybrał w sklepie"

Ksiądz zmuszał do seksu zakonnice! "Mówił, że trójkąty rozwiną nas duchowo"

Oto nowa gwiazda internetu! Niepozorny golden retriever błyskawicznie zyskał międzynarodową sławę jako "szczęśliwy pies" i psi jasnowidz. Co się stało? Szokująca historia z udziałem tego pieska miała miejsce w Chinach. Niejaka Lin poszła ze swoim psem na zakupy do sklepu spożywczego w Dongguan, mieście w prowincji Guangdong. Golden retriever nudził się w kolejce i w pewnym momencie czmychnął swojej pani gdzieś między ludzi. Ale zamiast węszyć za smakołykami... podreptał do stoiska, na którym sprzedawano kupony loteryjne. Chwycił jeden z nich i wgryzł się w niego znacząco...

Właścicielka psa zdrapała pola na zdrapce, którą podebrał ze sklepu. Wtedy zobaczyła...

Po chwili właścicielka złapała psa. Sprzedawczyni kuponów powiedziała jej, że powinna zapłacić za los, bo jest pogryziony i nie można go teraz sprzedać. Lin chcąc nie chcąc wyciągnęła z portfela pieniądze. Kupon zabrała do domu. Od niechcenia zaczęła zdrapywać pola - bilet loteryjny miał formę zdrapki. Kobieta była w szoku, gdy zorientowała się, że wygrała! Czy raczej wygrał jej pies. Psim swędem wybrał akurat ten kupon, który był zwycięski! Co prawda golden z Chin nie został psim milionerem, ale równowartość ponad 500 złotych piechotą nie chodzi. Chyba, że na czterech łapach.

