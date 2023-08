Wygrana na loterii zniszczyła im życie. "Ludzie nam nie współczują"

Putin już się nie pokazuje? "Ubieranie i makijaż zajmują dwie godziny. To starzec"

On pracował w branży IT, ona była nauczycielką. Nie mieli zbyt wiele, ale byli szczęśliwi. I gdy pewnego dnia w wygranej na loterii zgarnęli ponad 9 mln złotych, wydawało się, że już niczego więcej im nie trzeba. Szybko jednak okazało się, że pieniądze szczęścia nie dają. Z miejsca rzucili pracę, kupili luksusową posiadłość i salon kosmetyczny. Roger zafundował sobie wypasione audi z otwieranym dachem, a Lara zaczęła organizować wycieczki do najdroższych zakątków świata, w których spała wyłącznie w pięciogwiazdkowych hotelach.

Ona lubiła torebki, on tatuaże

Zaczęła też kolekcjonować ubrania i torebki od projektantów. „Uwielbiała zakupy, spędzała dużo czasu w butikach Louis Vuitton” – mówił jej mąż. Ale sam też nie oszczędzał: wybielił zęby, kupował markowe ciuchy, zrobił sobie botoks i kilka tatuaży – wśród nich napis „Lara” na bicepsie. W zaledwie osiem lat małżeństwo przehulało wszystko. A ich dom i biznes straciły na wartości w wyniku kryzysu.

"Ludzie mi nie współczują"

Gdy skończyła się kasa, skończyła się też miłość. Zaczęli się nawzajem obwiniać za finansowe straty, a teraz nie mogą już na siebie patrzeć. „Nie wróciliśmy nawet do punktu wyjścia, jesteśmy w o wiele gorszym położeniu” – żali się Lara i ubolewa, że znikąd nie może liczyć na słowa otuchy. „Ludzie mi nie współczują, bo nie zarobiłam na to wszystko sama, tylko to wygrałam”.

After winning the lottery prize, Roger quit his job to become an unsuccessful rockstar and bought expensive houses, couture clothing and fancy trips; draining all the money he and his wife had in the process. The Story of Roger & Lara Griffiths https://t.co/25uMTQZiKE pic.twitter.com/GFNS15gSOv— Living Magazine (@LivingMagazineW) October 28, 2021

