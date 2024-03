Szok! Prymas molestował nieletnią?! Papież Franciszek reaguje

Skremują Putina?! "Jego zwłoki wywieźli z rezydencji we Wałdaju"

Kolejny seks skandal w Kościele! W dodatku dotyczy on najwyższych kościelnych sfer, bo poważne zarzuty wysuwane są wobec samego prymasa Kanady i metropolity Quebeku. Kardynał Cyprien Lacroix (67 l.) w styczniu tego roku znalazł się na liście duchownych oskarżanych o molestowanie seksualne w pozwie zbiorowym złożonym w Quebeku. Zarzuty wobec hierarchy odnoszą się do „gestów o charakterze seksualnym” - podają Radio Canada i „Le Devoir”. Pozew dotyczy nie tylko prymasa, ale i innych księży związanych z tamtejszym seminarium, ale i z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych i prywatną szkołą średnią. Molestowanie zgłosiło siedem osób.

"Gesty o charakterze seksualnym" prymasa, siedem osób zgłasza molestowanie. Skandal w Kanadzie

Sprawa dotyczy drugiej połowy lat 80. Do incydentu z prymasem w roli głównej miało dojść podczas seminarium biblijnego, w którym uczestniczyła 17-latka z rodzicami. Duchowny miał w pewnym momencie odejść z dziewczyną na bok i wykonać "gesty o charakterze seksualnym". Hierarcha zaprzecza oskarżeniom, ale wycofał się z funkcji publicznych do czasu „wyjaśnienia sytuacji”. Tymczasem papież Franciszek reaguje. Wyznaczył sędziego, który ma zająć się sprawą i poprowadzić proces po dochodzeniu kanonicznym. To emerytowany sędzia z Quebeku Andre Denis.

