Fałszywe przesłanie

SZOK! Sztuczną inteligencją uderzyli w papieża! Zrobili mu "morphing"!

Na YouTube opublikowano przemówienie w języku angielskim, stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, które fałszywie przypisuje Leonowi XIV słowa skierowane do Ibrahima Traoré - podaje Vatican News. Zastosowano technikę tzw. morphingu. Co to znaczy?