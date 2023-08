Szok! W Niemczech zima. Pługi śnieżne na ulicach w sierpniu

Zima w sierpniu w Niemczech! Szokujące zjawisko pogodowe w Reutlingen. Pługi śnieżne na ulicach, zaspy tamują ruch samochodowy

Pogoda w Europie oszalała! W Niemczech wróciła... zima. W samym środku lata. Dziennik Bild informuje o szokującej anomalii pogodowej. Na ulicach miasta Reutlingen w południowej części Niemiec leżą zaspy śniegu. Działają tam pługi śnieżne. Ogromne gradobicie sprawiło, że miasto w samym środku upalnego lata wygląda niczym w styczniu. Grad padał przez godzinę i to wystarczyło, by mieszkańcy Reutlingen błyskawicznie przeskoczyli z lata do zimy. Zatamowany został ruch samochodowy, woda z topniejących gór lodu i śniegu zalewa piwnice. Do akcji ruszyły zastępy strażaków, a pracownicy zajmujący się odśnieżaniem miasta musieli jechać do ciężkiej pracy w wakacje. Wielu kierowców nie mogło ruszyć ze swoich miejsc parkingowych, inni utknęli w zaspach na ulicy. Ludzie wychodzą przed domy z szuflami do odśnieżania. Póki co naliczono blisko sto interwencji służb w całym mieście.

Pogoda grozy na sierpień 2023. Eksperci mieli rację

Dopiero co właśnie niemieccy naukowcy ostrzegali niedawno przed powrotem jesieni w sierpniu, ale zimy chyba nie spodziewał się nikt. "Spodziewamy się naprawdę strasznej pogody" - ostrzegał kilka dni temu meteorolog Dominik Jung z wetter.net, cytowany przez Bild. "Sierpień może stać się całkowitą porażką. Niestety należy również zauważyć, że obecnie nie widać żadnej zmiany w sytuacji pogodowej i prawdopodobnie potrwa to co najmniej do 15 sierpnia!" - powiedział Dominik Jung. Czeka nas "pogoda jak jesienią. Ciepłe letnie, czy nawet gorące dni około lub powyżej 30 stopni nie są w zasięgu wzroku" - ostrzegał meteorolog. Skąd to wszystko? Według Niemców sierpień zniszczył nam pewien wraży prąd strumieniowy.

Road-clearance vehicles removed hailstones after a heavy hailstorm surprised the southern German city Reutlingen pic.twitter.com/8gyoN7TUlC— Reuters (@Reuters) August 5, 2023