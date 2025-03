Szok w rodzinie królewskiej, to koniec dla księcia Harry'ego? Jest decyzja w USA

Książę Harry może zostać deportowany z USA. Wszystko przez narkotyki i wniosek wizowy. Sędzia zdecydował o ujawnieniu dokumentów

Dokumenty wizowe księcia Harry'ego muszą zostać ujawnione najpóźniej do jutra, czyli do wtorku 18 marca! Taka jest decyzja amerykańskiego sędziego Carla Nicholsa w sprawie uciekiniera z brytyjskiej rodziny królewskiej. I może mieć to dla księcia drastyczne konsekwencje. O co chodzi? W autobiografii i w licznych wywiadach Harry wręcz zachwalał narkotyki i przyznał się do używania w przeszłości wielu ich rodzajów. Tymczasem osoba, która zażywała narkotyki, nie ma szans na amerykańską wizę. Nad sprawą pochyliła się pewna grupa konserwatywnych prawników jeszcze za czasów administracji Joego Bidena. Walka o ujawnienie treści wniosku wizowego złożonego przed paroma laty przez księcia nie została jednak przez nich wygrana. Sędzia zasłaniał się wówczas prawem Harry'ego do prywatności. Ale teraz sprawy przybrały obrót niekorzystny dla uciekiniera z rodziny królewskiej. Sędzia zgodził się na ujawnienie akt. Wszyscy zobaczą, czy Harry skłamał w dokumentach na temat swoich kontaktów z narkotykami. Jeśli oficjalnie twierdził, że nigdy nie ćpał, to skłamał, co może wiązać się z deportacją. Może też stwierdzić, że w wywiadach i w książce kłamał, wybierając kompletne zbłaźnienie się, ale zarazem zwiększając swoje szanse na pozostanie w USA.

Trump: "Nie chroniłbym go, rodzina królewska była dla niego za łaskawa. Gdyby to ode mnie zależało, radziłby sobie sam"

W zeszłym roku Donald Trump, jeszcze jako kandydat na prezydenta, zaatakował publicznie męża Meghan Markle. "Zdradził królową. To niewybaczalne" - grzmiał na konferencji CPACw Waszyngtonie. "Nie chroniłbym go, rodzina królewska była dla niego za łaskawa. Gdyby to ode mnie zależało, radziłby sobie sam" - mówił Trump i dodawał, że jeśli zostanie prezydentem, "nie pomoże mu z wizą", nawiązując w ten sposób do kłopotów księcia związanych z jego narkotykowymi wynurzeniami. Potem Trump zmienił ton i już jako prezydent łaskawie wyznał reporterom, że nie będzie specjalnie starał się o deportację księcia, bo ten "ma już dość kłopotów ze swoją okropną żoną". Ale prezydent jest na tyle nieprzewidywalny, że Harry ma nad czym rozmyślać.

