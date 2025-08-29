SZOK! Władze nakazały artystom schudnąć przed ważnym występem. "Inaczej nie wejdą na scenę"

To nie jest żart! "Pracownikom kultury z otyłością nakazano schudnąć i pozbyć się brzuchów do 27 września, do Dnia Niepodległości. Przełożeni tonem nieznoszącym sprzeciwu powiedzieli, że jeśli pracownicy nie schudną, zostaną usunięci z systemu kultury. Ci, którzy nie skorygują swojej wagi, nie zostaną dopuszczeni do występów na scenie. Nie przewidziano wyjątków nawet dla osób wielce utytułowanych. Im również nakazano zrzucić nadwagę, w przeciwnym razie nie będą mogli występować ani na scenie, ani w telewizji" - taką informację przekazało źródło, na jakie powołuje się opisujące całą sprawę Radio Swoboda.

Informator powiedział także, że kwestia dopuszczenia artystów z nadwagą do udziału w uroczystościach poruszana była już wcześniej. Ma to związek z prowadzoną w kraju propagandą zdrowego trybu życia, uprawiania sportu i prawidłowego odżywiania, którą prowadzą prezydent Serdar Berdimuchamedow, jak też jego ojciec Gurbanguły. W 2021 r. ówczesny minister kultury miał usłyszeć naganę od prezydenta z powodu tego, że "niektórzy znani działacze kultury i sztuki cierpią na otyłość".

Artyści: "Jak mamy schudnąć? Stać nas tylko na chleb"

Turkmenistańscy artyści twierdzą jednak, że na zdrowe odżywianie ich nie stać - przy ich zarobkach stać ich tylko na chleb, który powoduje otyłość, nie stać ich natomiast na mięso czy owoce, nie mówiąc już o karnecie na siłownię. "Jeśli wymaga się od nas sylwetki na światowym poziomie, to trzeba płacić wynagrodzenie na odpowiednim poziomie" - mówi Swobodzie - anonimowy artysta i dodaje, że przy zarobkach rzędu 3000 manatów nie stać go na wiele. Choć oficjalnie dolar amerykański wart jest 3,5 manata, to w praktyce obowiązuje kurs czarnorynkowy, gdzie za dolara należy zapłacić nawet 30 manatów.

Policjanci z nadwagą stracili pracę

Radio Swoboda podaje, że to nie jest pierwszy przypadek w krajach Azji Centralnej, gdy władze wydają podobne dyrektywy. Zazwyczaj dotyczą one jednak służb mundurowych. Już w 2017 roku MSW Tadżykistanu ustaliło normy: waga funkcjonariusza milicji nie może np. przekraczać 75 kg przy wzroście 168–170 centymetrów (niższych nie przyjmuje się do służby). 20 milicjantów straciło posady, ponieważ nie udało im się schudnąć w ciągu pół roku. Około stu innych funkcjonariuszy otrzymało oficjalne ostrzeżenia.