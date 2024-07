Szok! Zakaz grillowania w środku wakacji! "Ze względu na suszę"

Zakaz grillowania z powodu braku deszczu! Zostanie zniesiony tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia długotrwałych opadów

Na te wieści niejeden chwyci się za głowę! Władze jednego z miast wprowadziły surowy zakaz grillowania. Na szczęście nie chodzi o żadną polską miejscowość, a o Wiedeń, stolicę Austrii. „Ze względu na wyjątkową suszę ryzyko pożarów lasów jest szczególnie duże, dlatego apelujemy do mieszkańców, aby przestrzegali tego zakazu i nie stwarzali żadnego zagrożenia” – powiedział w rozmowie z dziennikarzami radny miejski ds. klimatu Juergen Czernohorszky (SPOe). Jak tłumaczą rozczarowanym wiedeńczykom władze miasta, z powodu długotrwałego braku deszczu miejskie tereny zielone takie jak parki czy laski stały się tak suche, że nawet najmniejsza iskierka może doprowadzić do katastrofy.

Można rozpalać grilla we własnym ogródku, pod warunkiem, że nie jest to miejsce blisko lasu

Zakaz dotyczy nie tylko grillowania na łąkach czy nad rzeką, ale też we wszystkich ogólnodostępnych miejscach na terenie miasta przeznaczonych do tego celu, takich jak paleniska na otwartym powietrzu. Można za to rozpalać grilla we własnym ogródku, pod warunkiem, że nie jest to miejsce blisko lasu. Zakaz grillowania będzie obowiązywać do odwołania i zostanie zniesiony nie po tym, jak pierwsze krople spadną na wiedeńskie ulice, tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia długotrwałych opadów deszczu.

