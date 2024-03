Szok! Zamach na rodzinę królewską czy wypadek?! Auto uderzyło w bramę pałacu!

Samochód uderzył w główną bramę Pałacu Buckingham! Wypadek czy zamach? Kolejny dramat w rodzinie królewskiej

Co tam się działo?! Nie ma dnia bez sensacyjnych doniesień z brytyjskiej rodziny królewskiej, a wydarzenia wydają się tylko nabierać tempa, co daje pożywkę dla coraz to nowych plotek... Teraz brytyjskie media rozpisują się o tym, co stało się około 2:30 w nocy w sobotę, 9 marca. Nagle w centrum Londynu rozległ się głośny huk - to jakiś samochód osobowy z impetem uderzył w główną bramę pałacu Buckingham! Na filmie nakręconym przez anonimowego świadka telefonem widać akcję policji. Uzbrojeni funkcjonariusze wyciągnęli kierowcę z pojazdu i krzyczeli: „Trzymaj ręce na głowie”, a potem go aresztowali. Policja potwierdza, że doszło do aresztowania w związku z takim incydentem. Nie wiadomo jeszcze, kim był kierowca, czy wjechał w bramę celowo, czy też był to wypadek i jakie zarzuty usłyszy mężczyzna. Nikomu nic się nie stało.

Fala tajemniczych dramatów w rodzinie królewskiej. Księżna Kate zniknęła, król ma raka, teraz incydent z autem!

Dramatyczne wydarzenia przed Pałacem Buckingham mogą być oczywiście tylko przypadkowym wypadkiem nieostrożnego kierowcy. Jednak na pewno nie uciszy to plotek o rodzinie królewskiej, które narastają i są coraz bardziej sensacyjne. Internauci zastanawiają się w mediach społecznościowych zwłaszcza na tym, co naprawdę dzieje się z księżną Kate. Przypomnijmy - 17 stycznia Pałac Kensington poinformował, że księżna Kate trafiła poprzedniego dnia do szpitala i przeszła "operację brzucha", po której nie wróci do swoich obowiązków aż do Wielkanocy. Księżna została po około dwóch tygodniach wypisana do domu, ale o dziwo, nie pomachała poddanym z limuzyny. Kate zniknęła i nie była widziana publicznie od Bożego Narodzenia, 10 marca wrzucono jej nowe zdjęcie na Instagramowy kanał książąt Cambridge z okazji Dnia Matki. Niedawno zmarł niespodziewanie 45-letni Thomas Kingston, mąż jednej z członkiń rodziny królewskiej, lady Gabrielli, córki Michaela z Kentu. Mężczyzna podobno strzelił sobie w głowę. Jednocześnie u króla Karola III i Sarah Ferguson wykryto raka.

Dramatic moment car crashes into Buckingham Palace gates https://t.co/QnmN7q4gqq via @MailOnline— Lizzie Graham (@lizziegraham37) March 10, 2024

