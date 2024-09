Szok! Prawie metr śniegu na ulicach przez niż genueński. Niesamowite zdjęcia i filmy

Putin groził wojną, Miedwiediew dołącza! "Zmienimy to miasto w mokrą plamę"

Atak zimy w Europie! W Austrii śnieg zasypał górskie miejscowości. 80 centymetrów na ulicach

Jeszcze dwa tygodnie, a nawet tydzień temu mieliśmy w Polsce i części Europy letni skwar. Teraz są ogromne zaspy! Niż genueński nadciągający znad Włoch przynosi rekordowe opady i tragiczne powodzie między innymi w Polsce czy w Czechach. Na nizinach pada, a tymczasem na wyżynach sypie śnieg. Wcześniej pisaliśmy o sytuacji w Karkonoszach, gdzie w rejonie Śnieżki czy czeskiej przygranicznej Lucni Boudy są zaspy i jeżdżą ratraki. Tymczasem w Austrii kilkadziesiąt kilometrów od Salzburga atak zimy jest jeszcze większy. Tam sypie nie tylko na najwyższych szczytach, ale także w miejscowościach. W mediach społecznościowych zaroiło się od filmów z rejonu Obertauern, gdzie spadło około 80 centymetrów śniegu. Ludzie brną w zaspach, na ulicach jeżdżą sanki. Granica opadów to zaledwie 800 metrów! Oznacza to, ze miejscowości położone na tej miejscowości są zasypane śniegiem. Kiedy stopnieje on, zagrożenie powodziowe jeszcze wzrośnie.

Powódź w Europie spowodowana niżem genueńskim również w Austrii. Jedna osoba porwana przez lawinę po wielkich opadach śniegu w górach

Tymczasem sytuacja powodziowa w Austrii również jest poważna, a poziom Dunaju wciąż się podnosi. Jedna osoba została porwana przez lawinę śnieżną, jeszcze jej nie odnaleziono. Najgorzej jest w Dolnej Austrii, rzeki już wystąpiły tam z brzegów, a deszcz podobnie jak w Polsce niestety nie przestaje padać. Według naukowców Federalnego Instytutu Geologii, Geofizyki, Klimatologii i Meteorologii w niektórych częściach Austrii spadło już więcej deszczu, niż średnio pada przez cały wrzesień. Stany alarmowe zostały również przekroczone na takich rzekach, jak Voeckla, Ager, Traun, Alm, Krems i Enns na południu kraju, także na Dunaju m.in. w Nauthausen, na falę powodziową szykuje się Linz.

Autor: ORF Salzburg

