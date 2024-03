Władimir Putin (71 l.) przez około 30 lat był związany z Ludmiłą Szkriebniewą, z którą ma dwie niemal 40-letnie dziś córki. Dyktator i rosyjska stewardessa powiedzieli sobie sakramentalne tak 28 lipca 1983 roku. Rozwód został sfinalizowany w 2014 roku, a Ludmiła na ostatniej rozprawie promieniała szczęściem. Putina wymieniła dość szybko na młodszego od siebie o 20 lat biznesmena Artura Oczerietnego. Teraz podobno żyje jak w bajce. Jeszcze jako mąż Szkriebniewy Putin miał zwrócić uwagę na młodą gimnastyczkę, niezwykle utytułowaną Alinę Kabajewą (40 l.), nazywaną najbardziej elastyczną kobietą w Rosji. "Daily Mail" dotarł do wywiadu, jakiego w 2008 roku 24-letnia wówczas Kabajewa udzieliła w telewizji.

Kabajewa o Putinie: "To bardzo dobry, wielki człowiek"

Spotkała się w programie telewizyjnym z młodzieżą i odpowiadała na pytania młodych ludzi. To wtedy się zdradziła! Jedna z dziewcząt zapytała ją, czy kogoś ma. "Tak, spotkałam idealnego mężczyznę" - odpowiedziała Kabajewa chichocząc. "Powiedziałaś, że masz chłopaka? Dlaczego nie spieszysz się ze ślubem, boisz się szczęścia? Kim on jest?" - zapytała kolejna. "Jeśli chodzi o strach przed szczęściem, czasami jestem tak szczęśliwa, że boję się być aż tak szczęśliwa" - odparła Kabajewa. "To bardzo dobry, wielki człowiek, bardzo go kocham" - mówiła o Putinie. Teraz okazuje się, że mogła go poznać o wiele szybciej, niż będąc po dwudziestce. Pojawiają się bowiem teorie, że Władimir Putin uwiódł ją, gdy miała zaledwie 15 lat i była wciąż uczennicą!

Putin nie żyje? Kabajewa znów zakochana

Jak teraz wygląda ich związek? Jeśli wierzyć temu, co podaje konsekwentnie autor kanału Generał SWR, najpewniej były generał Służb Wywiadu Zagranicznego Rosji, Władimir Putin od października ubiegłego roku nie żyje i od tego czasu zastępuje go sobowtór. Na początku podobno trzymano Kabajewą pod kluczem i podawano jej leki, potem miała trafić na leczenie psychiatryczne, a ostatecznie Nikołaj Patruszew, który nieoficjalnie rządzi Rosją, miał jej dać wolną rękę. Teraz ponoć Kabajewa jest znów zakochana. "Pozwolono jej na związek z funkcjonariuszem Federalnej Służby Ochrony, który jej współczuł, a ona się zakochała. Teraz Alina dosłownie rozkwitła. Mogą mieszkać w rezydencji we Wałdaju i odwiedzać inne miejsca, ale pod strażą i ścisłym nadzorem. Przypomnijmy, że Alina Kabajewa ma z Putinem dzieci. Jej nowy chłopak zapewnia, że ​​jest gotowy zastąpić ojca" - pisał Generał SWR w lutym.

Alina Kabaeva's New LifeDear subscribers and guests of the channel! The life of Alina Kabaeva, a famous former gymnast and former cohabitant of Russian President Vladimir #Putin, has become better. She was allowed a relationship with an officer of the Federal Protection… pic.twitter.com/qCaIHM906i— generalsvr_en (@generalsvr_en) February 16, 2024

