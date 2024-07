Szokujące odkrycie w Bazylice Grobu Świętego! Tajemniczy zaginiony ołtarz

Naukowcy odsunęli wielką płytę w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie i zobaczyli coś niezwykłego. Zaginiony ołtarz był największy na świecie

Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie to jedno z najważniejszych miejsc dla milionów chrześcijan na całym świecie. Zdawałoby się, że znaleziono i opisano tam już wszystko, co było do odkrycia. A jednak nie! W Bazylice w Jerozolimie archeolodzy odkryli coś zupełnie nowego. To sensacja naukowa. Ilya Berkovich, historyk z Austriackiej Akademii Nauk (OeAW) wraz z archeologiem Amitem Reemem z Izraelskiego Urzędu Starożytności znaleźli tam średniowieczny ołtarz uznawany za zaginiony od początku XIX wieku, kiedy w miejscu tym wybuchł pożar. Teraz badacze namierzyli bezcenny zabytek.

Podczas remontu odsunięto od ściany wielką kamienną płytę w tylnym korytarzu i wtedy na jej odwrocie badacze zauważyli zdobienia

Ołtarz powstał w XII wieku i był największym ołtarzem w średniowieczu. Został bogato ozdobiony przedstawieniami związków między Królestwem Jerozolimskim a Rzymem. Mierzy 3,5 metra szerokości i został wykonany z okazji ponownej konsekracji bazyliki Grobu Świętego 15 lipca 1149 r., w 50. rocznicę zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców. Jak odkryto zaginiony ołtarz? Podczas remontu odsunięto od ściany wielką kamienną płytę w tylnym korytarzu i wtedy na jej odwrocie badacze zauważyli zdobienia. O dziwo, przez te wszystkie stulecia nikt nie rozpoznał w niepozornej płycie sławnego zaginionego zabytku. Mało tego, tylną część średniowiecznego ołtarza nieokrzesani turyści pokrywali nawet napisami! Teraz na pewno zyska należne sobie miejsce w bazylice.

