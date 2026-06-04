Szokujące sceny we Włoszech: Rekin zaatakował turystę przy plaży! „Ugryzł mnie pięć razy”

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-06-04 7:18

Szokujące sceny we Włoszech! Francuski turysta został zaatakowany przez rekina podczas pływania w pobliżu plaży na Sardynii. Jak podaje włoski dziennik „Il Messaggero”, 28-latek został ugryziony pięć razy. Na szczęście rany okazały się powierzchowne i niegroźne. Szczegóły poniżej.

Szokujące sceny we Włoszech: Rekin zaatakował turystę przy plaży! „Ugryzł mnie pięć razy”

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Autor: Pixabay.com

Rekin podpłynął prosto do turysty. Miał go ugryźć pięć razy

Jak relacjonuje włoski dziennik „Il Messaggero” do zdarzenia doszło w pobliżu plaży Monti Russu w północnej części Sardynii. W wodach wokół wyspy występują rekiny, ale spotkania z nimi należą do rzadkości. W Morzu Śródziemnym żyje kilkadziesiąt gatunków tych ryb, z których większość nie stanowi zagrożenia dla człowieka.

Turysta, cytowany przez dziennik, relacjonował w mediach społecznościowych, że wszedł do wody, aby odbyć intensywny trening pływacki przed triathlonem. W pewnym momencie zobaczył przed sobą rekina.

- Wszedłem do wody na intensywny trening pływacki w ramach treningu do triathlonu i w pewnym momencie zobaczyłem przed sobą rekina – podawał francuski turysta.

Atak żarłacza czarnopłetwego. Zwierzę zaczęło krążyć wokół turysty

Według 28-latka był to żarłacz czarnopłetwy. Mężczyzna twierdzi, że zwierzę nie krążyło wokół niego, lecz podpłynęło prosto w jego kierunku.

- Zamiast krążyć wokół mnie, popłynął prosto na mnie. Pojawił się tuż obok. Zacząłem więc powoli odpływać na plecach i wtedy ugryzł mnie po raz pierwszy - opowiedział Francuz.

Jak dodał, po jego krzyku rekin miał stać się jeszcze bardziej pobudzony.

- Stawał się coraz bardziej agresywny. Dalej mnie gryzł, a ja zacząłem naprawdę panikować, bo rekiny zwykle nie pływają samotnie - dodał.

Łącznie turysta doliczył się pięciu ugryzień, między innymi w łydkę, kolano i rękę. Mimo strachu i obrażeń zdołał dopłynąć do brzegu. Jak podaje „Il Messaggero”, rany okazały się całkowicie powierzchowne i nie wymagały hospitalizacji.

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