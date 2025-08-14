Szokujące słowa syna Bidena o Melanii Trump! Pierwsza dama zapowiada pozew

Hunter Biden powiedział, że to Jeffrey Epstein poznał ze sobą Melanię i Donalda Trumpów. Pierwsza dama zapowiada pozew

Wielka afera w USA! W przededniu szczytu na Alasce zrobiło się głośno o Trumpach z zupełnie innego powodu niż spotkanie z Władimirem Putina i narady na temat wojny na Ukrainie. A wszystko przez Huntera Bidena, znanego z zamiłowania do narkotyków i pań lekkich obyczajów, właściciela najsłynniejszego laptopa w Ameryce. Co tym razem zrobił syn Joego Bidena? Udzielił wywiadu, w którym poruszył sensacyjny temat relacji, jakie niegdyś łączyły Donalda Trumpa z amerykańskim pedofilem Jeffreyem Epsteinem. Trump twierdzi, że ich znajomość nie była szczególnie zażyła, a on nie miał pojęcia o ciemnej stronie biznesmena i nigdy nie brał udziału w żadnych imprezach z nastolatkami stręczonymi przez Epsteina sławnym i bogatym. Jednak nie brak zdjęć, na których widać, że Trump i Epstein znali się i bywali razem na imprezach, co wywołuje spekulacje na temat tego, ile wiedział i widział obecny prezydent USA. Teraz oliwy do ognia dolał Hunter Biden!

Hunter Biden: „Nie ma wątpliwości”, że Trump i Epstein byli „bardzo bliskimi przyjaciółmi”

Syn Joego Bidena udzielił wywiadu Andrew Callaghanowi na Channel 5. Jak stwierdził, „nie ma wątpliwości”, że prezydent Donald Trump i Epstein byli „bardzo bliskimi przyjaciółmi”. „Spędzili razem mnóstwo czasu. Według biografa [Trumpa], Jeffrey Epstein przedstawił mu Melanię. Tak właśnie Melania, pierwsza dama i prezydent się poznali. Tak, według Michaela Wolffa” – powiedział Biden w Channel 5 z Andrew Callaghanem. „Mogę więc opierać się tylko na tym, co mówią ludzie, sam nie wiem” – kontynuował Biden. Chodziło mu o opublikowane przez "The Daily Beast" twierdzenia pisarza Michaela Wolffa. W wywiadzie Wolff stwierdził, że Melania Trump była „bardzo zaangażowana” w kręgi społeczne powiązane z Jeffreyem Epsteinem i właśnie w tych kręgach miała zostać przedstawiona Donaldowi Trumpowi — przez modela i agenta Paolo Zampollego, który pomógł jej też według tych doniesień w procesie imigracyjnym. Po protestach pierwszej damy materiał został wycofany. Teraz Melania Trump chce pozwać także Huntera Bidena, choć wygląda na to, że tylko powoływał się na to, co mówił Wolff. Nazwała stwierdzenia o znajomości z Epsteinem zniesławieniem i zagroziła pozwem na... miliard dolarów.

Sonda Jak oceniasz Donalda Trumpa? Dobrze Źle Nie mam zdania

EXCLUSIVE: First lady Melania Trump is putting Hunter Biden on $1 billion notice over what she claims are "false, defamatory, disparaging, and inflammatory statements" made about her, demanding he immediately remove and retract the content and issue an apology or face legal… pic.twitter.com/VCuqEqjplU— Fox News (@FoxNews) August 13, 2025