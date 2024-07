i Autor: AP Photo Strzały na wiecu z udziałem Donalda Trumpa

Zamach na Trumpa

Szokujące teorie po zamachu na Donalda Trumpa. "Inscenizacja". Amerykanie szukają winnych

Świat żyje zamachem na Donalda Trumpa. W sobotę (13 lipca) były prezydent USA został postrzelony podczas wiecu w Pensylwanii. Służby wyjaśniają, kto stał za zamachem na Trumpa. Robią to też zwykli Amerykanie, przez co powstają coraz bardziej szokujące teorie na temat tego, co stało się w miejscowości Butler.