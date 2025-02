Szokujące wieści o asteroidzie! NASA ma jasny komunikat

"Ustępstwa ze strony Rosji". Ale na to Putin się nie zgodzi

Naukowcy z NASA w ostatnich tygodniach naprawdę nas postraszyli! Ogłosili, że jeśli spełni się najczarniejszy scenariusz, to 22 grudnia 2032 roku, za niespełna osiem lat, asteroida uderzy w Ziemię. 2024 YR4, bo tak nazywa się budzące niepokój badaczy ciało niebieskie, zostało odkryte zaledwie w grudniu zeszłego roku. Początkowo NASA mówiła o około 1,5 proc. szansy na zderzenie z Ziemią, potem szanse na katastrofę wzrosły i wyniosły 3,1 proc., ale naukowcy zastrzegali, że mogą one jeszcze zarówno zmaleć, jak i wzrosnąć. Teraz wykonano nowe obliczenia. NASA ma nowy komunikat w sprawie asteroidy! Jak się okazało, ludzkość może odetchnąć z wielką ulgą, bo koniec świata został odwołany. Obecnie prawdopodobieństwo uderzenia w Ziemię asteroidy 2024 YR4 wynosi według NASA zaledwie 0,0017 proc., jest więc naprawdę symboliczne.

To nie koniec dobrych wieści, bo Europejska Agencja Kosmiczna oszacowała prawdopodobieństwo zderzenia asteroidy 2024 YR4 z Ziemią na jeszcze mniejsze, bo wynoszące zaledwie 0,001 proc. A przecież media już donosiły o gorączkowych dyskusjach wśród naukowców na temat tego, co zrobić. Była już mowa o wysyłaniu w kosmos materiałów wybuchowych niczym w filmie katastroficznym. NASA zdążyła już nawet przygotować budzącą grozę mapę, na której zaznaczono obszary najbardziej zagrożone uderzeniem asteroidy w 2032 roku. Na mapie widać było, że gdyby asteroida zderzyła się z Ziemią, to najprawdopodobniej Polska nie byłaby zagrożona. Gorsze wiadomości amerykańscy naukowcy mają dla innych części świata. Najbardziej narażony byłby pas od Ameryki Południowej, przez Afrykę, Bliski Wschód po Indie. Na szczęście jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, alarm został odwołany i tam.

