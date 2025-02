NASA chce zniszczyć asteroidę śmierci! 2024 YR4 może uderzyć w Ziemię

Asteroida 2024 YR4 może uderzyć w Ziemię 22 grudnia 2032 roku. NASA już myśli nad tym, jak zniszczyć tę asteroidę

Naukowcy z NASA mówią wprost - jeśli spełni się najczarniejszy scenariusz, 22 grudnia 2032 roku, za niespełna osiem lat, asteroida uderzy w Ziemię. 2024 YR4, bo tak nazywa się budzące niepokój badaczy ciało niebieskie, zostało odkryte zaledwie w grudniu zeszłego roku. Początkowo NASA mówiła o około 1,5 proc. szansy na zderzenie z Ziemią, ale szanse na katastrofę wynoszą 3,1 proc. Na mapie sporządzonej według danych NASA widać, że gdyby asteroida 2024 YR4 uderzyła w Ziemię, to najprawdopodobniej Polska nie byłaby zagrożona. Gorsze wiadomości amerykańscy naukowcy mają dla innych części świata. Najbardziej narażony jest podobno pas od Ameryki Południowej, przez Afrykę, Bliski Wschód po Indie. Traf chciał, że akurat tam znajdują się jedne z najbardziej zaludnionych miast świata takie jak Bogota, Chartum, Bombaj czy Kalkuta. W sumie zagrożenie dotyczy 110 milionów ludzi. W tej sytuacji naukowcy już teraz obradują nad tym, jak zapobiec zderzeniu z Ziemią asteroidy 2024 YR4. NASA ma już plan, ale nie ukrywa - pewna jego część jest wyjątkowo trudna do przeprowadzenia.

"Sztuką jest dotrzeć do celu i dostarczyć materiały wybuchowe dokładnie we właściwym czasie, pod właściwym kątem"

"Wiemy, że mamy wystarczająco dużo czasu, aby działać, ale teraz jest czas, aby zacząć planować. Nie można tego robić byle jak w ostatniej chwili" - mówi anonimowo dla "New York Post" kierownik projektu w Centrum Kosmicznym im. "Zniszczenie byłoby łatwe. Nie potrzeba nawet tak dużej ilości materiałów wybuchowych. Sztuką jest dotrzeć do celu i dostarczyć materiały wybuchowe dokładnie we właściwym czasie, pod właściwym kątem. To jest najtrudniejsza część " - ujawnia pewien kierownik projektu NASA. Amerykańska agencja kosmiczna nawiązała już w tej sprawie kontakt z paroma swoimi zagranicznymi odpowiednikami, w tym z Chińską Narodową Agencją Kosmiczną (CNSA), rosyjską agencją kosmiczną Roskosmos i Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

NASA plotting how to destroy ‘city-killer’ asteroid that has 1.5% chance of hitting Earth — here’s how it would work https://t.co/GDy8Mr3onl pic.twitter.com/v5MxCJkJd8— New York Post (@nypost) February 20, 2025

