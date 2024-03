Szokujące wieści o księżnej Kate! "Nawet rodzina nic nie wie"

Nawet niektórzy członkowie rodziny królewskiej nie wiedzą, co się dzieje z księżną Kate! Jej najważniejsi współpracownicy nie widzieli jej od dawna. Kate Gate!

Co się dzieje z księżną Kate?! Atmosfera wokół rodziny królewskiej i księcia Williama jest coraz bardziej napięta. Teraz pojawiły się nowe, wyjątkowo niepokojące doniesienia. "US Weekly" dotarł do źródła zbliżonego do rodziny królewskiej, które potwierdza, że nawet część rodziny i najważniejsi współpracownicy Kate nie wiedzą, co tak naprawdę dzieje się z księżną. „Kilku najważniejszych współpracowników Kate nie może się z nią widzieć ani z nią rozmawiać, a o operacji nawet nie wiedzieli, dopóki nie została ogłoszona, więc zaskoczyła ich ta informacja. Tylko kilka osób wie, co się naprawdę dzieje, i milczą” - informuje anonimowe źródło. Jak dodało, tylko parę osób, w tym król Karol i królowa Camilla, mogło zobaczyć Kate i nawet niektórzy członkowie rodziny nie wiedzą, co się dzieje. "To jest dezorientujące i powoduje pewne obawy” - dodał informator "US Weekly".

"Kate Gate". O co chodzi z aferą wokół księżnej Kate?

Odkąd 17 stycznia Pałac Buckingham poinformował, że księżna Kate przeszła "operację brzucha" i odbywa rekonwalescencję, żona Williama zniknęła. W sieci mnożą się dziwne teorie spiskowe. 10 marca na oficjalnym Instagramie Kate i Williama pojawiło się zdjęcie, które według podpisu miało zostać zrobione przez księcia już po operacji żony. Przedstawia Kate w otoczeniu jej trójki dzieci. Ale szybko zauważono, że coś z nim jest nie tak. Wielkie agencje, w tym AP czy Reuters, wycofało fotografię z obiegu, stwierdzając wprost, że zdjęcie "nie spełnia standardów i zostało zmanipulowane przez źródło"! Na Instagramie pojawiały się wpisy, w których Kate tłumaczy, że sama przerobiła zdjęcie i przeprasza za zamieszanie. To tylko podgrzało atmosferę.

Sonda Czy rodzina królewska ukrywa prawdę o tym, co dzieje się z księżną Kate? Tak, to wszystko jest dziwne Nie, na pewno mówią prawdę

Kate Middleton's senior staff 'can't see her' as family left in the dark over conditionhttps://t.co/AIcUCAfepT pic.twitter.com/PaggDeMj42— Daily Star (@dailystar) March 14, 2024

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Dalej