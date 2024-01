Szokujący finał zmiany płci! "Okazało się, że mężczyzna jest w ciąży"

Donald Trump kolejnym prezydentem USA? Jest coraz bliżej sukcesu, co to oznacza dla Polski?

Nietypowa przeszkoda na drodze do zmiany płci. Marco był już niemal w stu procentach biologicznym mężczyzną, ale okazało się, że jest w piątym miesiącu ciąży

Proces zmiany płci, zwany też niekiedy korektą płci, polega na przemianie ciała pacjenta zgodnie z jego życzeniem. Osoby urodzone jako biologiczni mężczyźni zostają wtedy biologicznymi kobietami i na odwrót. Nie jest to prosty ani jednorazowy zabieg, przemiana wymaga przyjmowania hormonów i wielu inwazyjnych operacji. Teraz media informują o pewnym zdumiewającym przypadku związanym ze zmianą płci. Sytuacja miała miejsce w Rzymie, opisała ją La Repubblica. Pewna osoba zmieniała płeć z żeńskiej na męską, ale finał zaskoczył nawet najbardziej doświadczonych lekarzy. Niejaki Marco miał już brodę i męskie imię oficjalnie nadane w urzędzie, operacyjnie usunięto mu piersi, ale gdy miała dokonać się ostatnia operacja polegająca na usunięciu macicy, okazało się, że... pacjent jest w ciąży. I to już w piątym miesiącu. Jak to możliwe?

Lekarka tłumaczy: "Terapia hormonalna blokuje cykl menstruacyjny, ale nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Osoba może nadal owulować, co w konsekwencji stwarza ryzyko zajścia w ciążę"

"Terapia hormonalna blokuje cykl menstruacyjny, ale nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Osoba może nadal owulować, co w konsekwencji stwarza ryzyko zajścia w ciążę. Osobom borykającym się z okresem przejściowym zazwyczaj zaleca się pigułki antykoncepcyjne, które można stosować podczas terapii hormonalnej" - powiedziała włoskiej gazecie Giulia Senofonte, rzymska endokrynolog. W tym wypadku było już jednak za późno na antykoncepcję. Lekarze zdecydowali się przerwać terapię hormonalną, by nie zaszkodzić dziecku, usunięcie macicy z oczywistych względów także odwołano. Jak dodaje w La Repubblica Matilde Vigneri, psychiatra i psychoanalityk oraz konsultantka kliniki dysforii płciowej na Uniwersytecie w Palermo, choć we Włoszech taki incydent zaskakuje, to w USA "jest obecnie znaczna liczba" dzieci urodzonych przez osoby będące już w sensie prawnym, a częściowo także biologicznym mężczyznami.

Trans man who had mastectomy discovered to be 5 months pregnant, making rare ‘seahorse dad’ https://t.co/52uwQCOK74 pic.twitter.com/EVeMFVneyg— New York Post (@nypost) January 23, 2024

